Циолковский встречается с искусством: где петербуржцам искать арт-тропу в Ленобласти

В Приозерском районе Ленобласти открывается новый, уникальный культурный проект — арт-тропа «Культ-массив».
Детское творчество
Как пишет "Общая газета", главная особенность «Культ-массива» в том, что художественные инсталляции созданы детьми и подростками.
Эти объекты, “гармонично вписанные в природный ландшафт”, превращают лес в интерактивное выставочное пространство.
Посвящение выдающимся личностям
Арт-объекты посвящены известным деятелям российской науки и искусства. Среди героев, вдохновивших юных творцов, — Михаил Матюшин, Иван Кулибин, Константин Циолковский и другие.
Открытие арт-тропы запланировано на 20 сентября.