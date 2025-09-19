Городовой / Город / Циолковский встречается с искусством: где петербуржцам искать арт-тропу в Ленобласти
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

Циолковский встречается с искусством: где петербуржцам искать арт-тропу в Ленобласти

Опубликовано: 19 сентября 2025 18:02
арт-тропа
Циолковский встречается с искусством: где петербуржцам искать арт-тропу в Ленобласти
globallookpress/ Chasovitin

«Культ-массив» представляет собой «комплексное пространство, где переплетаются искусство, наука, экология и история», делая его ценным с эстетической и образовательной точек зрения.

В Приозерском районе Ленобласти открывается новый, уникальный культурный проект — арт-тропа «Культ-массив».

Детское творчество

Как пишет "Общая газета", главная особенность «Культ-массива» в том, что художественные инсталляции созданы детьми и подростками.

Эти объекты, “гармонично вписанные в природный ландшафт”, превращают лес в интерактивное выставочное пространство.

Посвящение выдающимся личностям

Арт-объекты посвящены известным деятелям российской науки и искусства. Среди героев, вдохновивших юных творцов, — Михаил Матюшин, Иван Кулибин, Константин Циолковский и другие.

Открытие арт-тропы запланировано на 20 сентября.

Автор:
Ксения Пронина
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».