От нагара не останется и следа: вот как очистить блинную сковородку, не испортив

Блинная сковорода нуждается в бережной чистке. Большинство порошков и гелей для такой посуды не подходят: они могут повредить покрытие. Поэтому опытные хозяйки пользуются экологичными народными средствами. Самое эффективное и безопасное — это хозяйственное мыло.

Одну четвертую часть брикета нужно натереть на мелкой терке. Затем засыпать стружку в утварь и залить водой. Довести до кипения и оставить до остывания.

После такой процедуры все загрязнения без проблем удалятся. Покрытие при этом останется целым, делится лайфхаком портал Domunit.

Источник фото: Katharina Hild/http://imagebroker.com/#/search/globallookpress.com