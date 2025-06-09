Не так страшная «Апрашка»: почему не стоит верить главным рыночным мифам Петербурга

Что можно найти на «Апрашке» сегодня — советы для тех, кто решится туда заглянуть.

Есть в Петербурге такие места, про которые все слышали, но мало, кто туда не ходит. Или ходит — но не признается. Апраксин двор, он же «Апрашка» — как раз из таких. Место окутано легендами и противоречиями, но притягивает своей необычной атмосферой.

Мифы и реальность: криминал, пельмени за 30 рублей и городская сага

«Там криминал», «сожгли, чтоб не платить аренду», «там пельмени по 30 рублей, и вы точно отравитесь» — мифов про Апрашку столько, что впору писать городскую сагу. Но правда ли все это? И почему вокруг этого места до сих пор такая странная аура?

Искать ответы можно на Садовой улице, 28. От Невского 10 минут пешком. От Гостинки рукой подать. Это центр, но по ощущениям где-то на заднем дворе исторической эпохи.

Хроника падения и, возможно, будущего возрождения: история Апраксина двора

История «Апрашкм» это целая хроника падения и, возможно, будущего возрождения:

XVIII век граф Апраксин получает участок земли, тут появляются первые торговые ряды.

XIX век расцвет: здесь торгуют мехами, чаем, золотом, мануфактурой. Если бы существовал «дорогой Петербургский ЦУМ» это был бы он.

XX век революция, национализация, склады, упадок.

90-е царство «лихих палаток»: турецкие пуховики, китайские чайники, голоса с акцентом: «Дорогая, иди сюда, у меня для тебя подарок!»

В нулевых на Апрашке можно было одеться, обуться, купить батарейку, фен, копченую скумбрию, напольное покрытие и в идеале не подхватить туберкулез. Место было живым, но жестким.

Между забвением и редевелопментом: что можно увидеть на рынке сегодня

Миф о том, что «Апрашка» умерла преувеличен. Она просто сильно изменилась. Основные торговые ряды закрыты, корпуса опечатаны, часть продавцов съехали. Но кое-что работает.

Там есть:

старые павильоны с тканями и фурнитурой (кстати, отличного качества),

парикмахерские в советском духе,

вывески на узбекском и таджикском,

невероятно красивые архитектурные руины, которым сто лет в обед,

и кое-где настоящий антиквариат урбанизма: вывески с облупившимися буквами, дверные проемы без дверей, и тишина, как на вокзале после войны.

Почему это место всех так волнует? Потому что оно живой музей социальной истории города. Здесь отпечатки всех эпох. От Екатерины Великой до Владимира Путина.

Как пишет «АмбассаЖор», здесь одновременно соседствуют:

каменные арки XVIII века,

китайская оптовка 2000-х,

концепции реновации 2020-х,

и редкие пенсионерки, которые сидят на лавочке, кормят котов и могут рассказать, где когда-то был лучший шиномонтаж.

Это Петербург, где все время что-то происходит, но сейчас как будто на паузе. Если верить обещаниям, скоро на месте Апраксина двора будет новый модный квартал: бутики, арт-галереи, пешеходные зоны, коворкинги и гастробары с хумусом. Как это будет выглядеть покажет время. Но проект серьезный: в него уже вложили миллиарды.

Планируется сохранить исторические здания (а их там почти 50!), превратить старые склады в культурные пространства, а бывшие торговые корпуса в модные коммерческие площадки. То есть будет примерно как «Новая Голландия», но с историей покруче и арками повыше.

Советы тем, кто решится посетить Апраксин двор

Что скрывает «Апрашка» прямо сейчас? Несмотря на разруху, там все еще можно найти сокровища.

Старинные дверные ручки с вензелями. Арочные окна с настоящими деревянными переплётами. Двор, в котором снимали эпизод «Бандитского Петербурга». И самое главное ощущение настоящего Петербурга, не по гиду, а по улицам. Это как целый город в миниатюре.

Советы тем, кто все-таки решится туда заглянуть:

Идти лучше днем. Никаких вечерних романтических походов. Это не то место.

Лучше обуть кроссовки, дорога тут плохая.

Идти надо не за шопингом, а за атмосферой.

Фотографировать с осторожностью. Не все рады объективу.

Идеально взять с собой человека, который там был в 90-х. Он будет подходящим экскурсоводом.

Апраксин двор — это место, которое стоит увидеть, чтобы почувствовать дух настоящего Петербурга.