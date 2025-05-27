День города в Петербурге: история и главные события праздника

Петербург в свой День рождения словно оживает, напоминая всем, что он не просто город с богатой историей, но и живой, современный мегаполис с огромным культурным потенциалом.

Санкт-Петербург отмечает свой День рождения. Северной столице исполняется 322 года, и этот день традиционно наполнен множеством ярких событий, объединяющих жителей и гостей города.

Когда День города отметили впервые, и как это было? Рассказываем обо всем поп порядку.

История праздника: как все начиналось

История Санкт-Петербурга начинается с 27 мая 1703 года, когда по указу Петра I на Заячьем острове заложили Петропавловскую крепость — основу будущего города. Этот день считается днем рождения Петербурга, хотя официально праздник стал отмечаться гораздо позже.

Впервые День города отпраздновали через сто лет, в 1803 году, по указу Александра I. Тогда город украсили, прогремели пушечные залпы. После этого праздник на долгое время забылся, и лишь в 1903 году, при Николае II, празднования вернулись: были парады военных судов, богослужения и даже открытие Троицкого моста с участием царской семьи.

Как сообщает сайт Культура Петербурга, современный формат праздника появился в 1957 году, когда город назывался Ленинградом. Тогда торжества длились почти две недели и включали парады кораблей, открытие музеев и множество культурных мероприятий. С тех пор День города стал одним из главных событий в жизни Петербурга.

Чем живет город в эти дни?

Празднование Дня города — это не просто один день, а целая неделя или даже больше, наполненная культурными, спортивными и развлекательными мероприятиями. В 2025 году праздничная программа включает многочисленные события. И вот самые яркие из них:

Световое шоу и развод Дворцового моста под музыку симфонического оркестра «Северная Симфония» — зрелище, которое собирает тысячи зрителей на набережных Невы. Мероприятие состоится в ночь с 30 на 31 мая.

Фестиваль «Петровские Ассамблеи» на «Газпром Арене» с танцевальными коллективами, диджеями и молодежными музыкальными звездами — отличное место для любителей современной музыки и шоу. Это мероприятие можно будет увидеть 1 июня в 18 часов.

Кроме того, в разных районах города проходят локальные праздники, спортивные эстафеты, мастер-классы и выставки, что делает День города действительно общегородским событием.

Атмосфера праздника

День города в Петербурге — это всегда праздник с особым духом. Люди выходят на улицы, собираются семьями и с друзьями, наслаждаются музыкой, театральными постановками, выставками и уличными фестивалями. Вечером город озаряется фейерверками и световыми шоу, а развод мостов становится настоящим символом праздника, который можно наблюдать с набережных Невы.

Петербург в эти дни словно оживает, напоминая всем, что он не просто город с богатой историей, но и живой, современный мегаполис с огромным культурным потенциалом.