Городовой / Город / День города в Петербурге: история и главные события праздника
Эксклюзив
Последние новости
Крик души по-питерски: как один парень из Петербурга запустил новую необычную традицию и почему она набирает популярность Город
Эти вещи на Руси стоили дороже человеческой жизни: сейчас в голове не укладывается Общество
Москвичи обходят стороной: что не так с Площадью трех вокзалов (мнение жителей столицы) Общество
В РОСБИОТЕХ выбрали самую правильную окрошку: плохие новости для фанатов кваса Общество
«Я б в депутатки пошла, пусть меня научат»: петербуржцы мечтают о пассивном доходе Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Продукты питания Достопримечательности
Категории
Общество Спорт

День города в Петербурге: история и главные события праздника

Опубликовано: 27 мая 2025 16:32
Праздник, Петербург
День города в Петербурге: история и главные события праздника
globallookpress/ Александр Мохва

Петербург в свой День рождения словно оживает, напоминая всем, что он не просто город с богатой историей, но и живой, современный мегаполис с огромным культурным потенциалом.

Санкт-Петербург отмечает свой День рождения. Северной столице исполняется 322 года, и этот день традиционно наполнен множеством ярких событий, объединяющих жителей и гостей города.

Когда День города отметили впервые, и как это было? Рассказываем обо всем поп порядку.

История праздника: как все начиналось

История Санкт-Петербурга начинается с 27 мая 1703 года, когда по указу Петра I на Заячьем острове заложили Петропавловскую крепость — основу будущего города. Этот день считается днем рождения Петербурга, хотя официально праздник стал отмечаться гораздо позже.

Впервые День города отпраздновали через сто лет, в 1803 году, по указу Александра I. Тогда город украсили, прогремели пушечные залпы. После этого праздник на долгое время забылся, и лишь в 1903 году, при Николае II, празднования вернулись: были парады военных судов, богослужения и даже открытие Троицкого моста с участием царской семьи.

Как сообщает сайт Культура Петербурга, современный формат праздника появился в 1957 году, когда город назывался Ленинградом. Тогда торжества длились почти две недели и включали парады кораблей, открытие музеев и множество культурных мероприятий. С тех пор День города стал одним из главных событий в жизни Петербурга.

Чем живет город в эти дни?

Празднование Дня города — это не просто один день, а целая неделя или даже больше, наполненная культурными, спортивными и развлекательными мероприятиями. В 2025 году праздничная программа включает многочисленные события. И вот самые яркие из них:

Световое шоу и развод Дворцового моста под музыку симфонического оркестра «Северная Симфония» — зрелище, которое собирает тысячи зрителей на набережных Невы. Мероприятие состоится в ночь с 30 на 31 мая.

Фестиваль «Петровские Ассамблеи» на «Газпром Арене» с танцевальными коллективами, диджеями и молодежными музыкальными звездами — отличное место для любителей современной музыки и шоу. Это мероприятие можно будет увидеть 1 июня в 18 часов.

Кроме того, в разных районах города проходят локальные праздники, спортивные эстафеты, мастер-классы и выставки, что делает День города действительно общегородским событием.

Атмосфера праздника

День города в Петербурге — это всегда праздник с особым духом. Люди выходят на улицы, собираются семьями и с друзьями, наслаждаются музыкой, театральными постановками, выставками и уличными фестивалями. Вечером город озаряется фейерверками и световыми шоу, а развод мостов становится настоящим символом праздника, который можно наблюдать с набережных Невы.

Петербург в эти дни словно оживает, напоминая всем, что он не просто город с богатой историей, но и живой, современный мегаполис с огромным культурным потенциалом.

Новости по теме
Что нашли в мощах Александра Невского: какие события 12 мая вошли в историю Петербурга Что нашли в мощах Александра Невского: какие события 12 мая вошли в историю Петербурга 12 мая 2025 08:02
Как Петр III отменил сословные барьеры: что произошло 25 мая в истории Петербурга Как Петр III отменил сословные барьеры: что произошло 25 мая в истории Петербурга 25 мая 2025 08:02
Создали во времена Петра Великого: как выглядит памятная монета в честь Ордена Александра Невского Создали во времена Петра Великого: как выглядит памятная монета в честь Ордена Александра Невского 6 мая 2025 13:03
Морской флот, первые шаги журналистики и вечный студент: какие события произошли 24 апреля в истории Петербурга Морской флот, первые шаги журналистики и вечный студент: какие события произошли 24 апреля в истории Петербурга 24 апреля 2025 08:02
Пробег в честь Ленина и отмена указов Петра I: что интересного случилось 21 апреля в истории Петербурга Пробег в честь Ленина и отмена указов Петра I: что интересного случилось 21 апреля в истории Петербурга 21 апреля 2025 08:02
Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 2
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».