От шайн-муската до огурцов: продукты, которые россияне любят, а китайцы избегают

Обманчивая экзотика: что скрывается за китайскими деликатесами в российских магазинах.

Широкий ассортимент китайских продуктов, заполонивший полки российских магазинов, обещает «райское наслаждение» и будоражит воображение своей экзотичностью, особенно у молодежи.

Яркие упаковки, загадочные иероглифы и непривычные вкусы — все это манит попробовать что-то новое, необычное, «прикольное».

Однако, за манящей экзотикой зачастую скрывается продукт, который сами производители — китайцы — употреблять не стали бы.

От яблок из сада до яблок на продажу

Анекдот про утреннюю лапшу и ночную селедку под шубой иллюстрирует культурные различия в гастрономических предпочтениях. Но речь пойдет не о традиционных блюдах, а о продуктах, экспортируемых в Россию.

Личный опыт одного из наблюдателей подтверждает: когда переводчик с китайского угостил своих соотечественников яблоками из личного сада, не тронутыми химией, те «расхватали яблоки за 0,0000015 долю секунды», нахваливая их «натуральность».

На вопрос, почему они не покупают такие яблоки для себя, последовал однозначный ответ:

«Можем! Только это на продажу, такое мы не едим».

Это красноречиво показывает разницу между продуктом для внутреннего потребления и товаром, предназначенным для экспорта.

Шайн-мускат: «Солнечная роза» с химическим ароматом

Китайский виноград сорта «Шайн-мускат», чье название «Янгуан Мэйгуй» означает «Солнечная роза», в Поднебесной — это не просто фрукт, а премиальный продукт, символ статуса и уважения.

Он ассоциируется с высоким качеством жизни и используется в качестве подарка на праздники. Однако, «то, что продают в Китае и то, что есть в России — разные вещи».

Китайский «Шайн» на экспорт подвергается специальной обработке замедлителями созревания и веществами, ускоряющими рост и увеличивающими вес ягод.

«Короче, это дичайший коктейль химозы, который нормальный китаец не захочет в себя запихнуть», — резюмируют знающие люди.

Яблоки, мандарины, соленые и маринованные огурцы: внешность обманчива

Красивые, ровные и безупречные мандарины из Китая, словно клонированные, притягивают взгляд. Но, как отмечают потребители, после их употребления часто появляются аллергические реакции.

Причина — вещества, замедляющие созревание, которые являются сильными аллергенами. В случае с яблоками, замедлителей созревания нет, зато присутствует «соль азотной кислоты», что, хоть и не наносит сильного вреда, но не лучшим образом сказывается на печени.

А вот маринованные и соленые огурцы — это полный нонсенс для китайцев. Они едят огурцы исключительно в свежем виде, предпочитая особые сорта.

«Китайцы огурцы не солят и не маринуют — для них это идиотизм», — констатируется факт.

Продукция из огурцов, представленная на российских прилавках, готовится специально для российского потребителя, с применением «любой химии», потому что «так сожрем».

Китайский чай: дорогой напиток и «отходы жизнедеятельности»

Удивительный факт: в Китае чай пьют далеко не все. Во-первых, хороший, качественный чай — это дорогое удовольствие, роскошь для повседневного употребления.

Во-вторых, излюбленным напитком китайцев является просто кипяток.

«Многие из них таскают с собой термос, в котором просто горячая вода», — отмечают наблюдатели.

Все, что продается под видом китайского чая в России, как правило, является «ширпотребом», который, даже имея «элитное» название и высокую цену, по оценке самих китайцев, представляет собой «отходы жизнедеятельности коровы».

Сладости: бум для России, но не для китайцев

Китайцы, как оказалось, «категорически против всего сладкого». Русские конфеты они могут выплюнуть, заявив, что «слишком сладко».

Однако, они производят сладости — конфеты, желе, мармелад, печенье — в огромных количествах и активно экспортируют их по всему миру, включая Азию, Европу и Россию.

«У нас бум на сладкое, а они сладкое продают и хорошо на этом зарабатывают. Впрочем, как всегда», — с легкой иронией отмечается их деловая хватка.

Соки и газировки: туристическая привилегия, вредная привычка

Свежевыжатые соки в Китае существуют, но их пьют в основном туристы. Местные жители предпочитают есть фрукты целиком, считая пакетированные соки и газировки вредными из-за высокого содержания сахара.

«И они правы!» — подчеркивается в статье.

Составы многих соков, указанные на упаковке, — «восстановленный», то есть приготовленный из концентрата с добавлением сахара и воды, — свидетельствуют о низком качестве.

«Китайцы ни то, ни другое не пьют. Для них это слишком сладко», — объясняют эксперты.

Немногочисленные китайские соки, уважаемые местными, имеют минимальное содержание сахара, но их вкус может показаться непривычным и даже отталкивающим для русского человека, привыкшего к более сладким напиткам.