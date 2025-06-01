Тайны подземного проспекта: чем запомнилось 1 июня в истории Петербурга

1 июня — день, отмеченный в истории Санкт-Петербурга важными событиями, которые отражают разные эпохи и грани жизни города — от указов Петра I до советского метростроения.

1722: Указ Петра I о «гулящих людях»

В 1722 году Петр I издал указ, который обязывал записывать в солдаты, в посады или обращать в крепостных «гулящих людей».

«Гулящие люди» — это те крепостные, кто получали свободу после смерти своего господина. Они не платили податей, зарабатывали, в основном, наемной работой и в первых рядах принимали участие в крестьянских восстаниях и войнах. Так Петр I пытался упорядочить социальную структуру, подчинив себе «гулящих людей».

1725: Учреждение ордена Александра Невского

В этом же году Петр I учредил Орден святого Александра Невского. Им награждали за воинские заслуги. При жизни императора эту награду никто так и не получил. Однако после смерти Петра орден стали вручать не только военным, но и гражданским лицам.

Екатерина I первой примерила его на себе.

1830: Утверждение проекта ограды Спасо-Преображенского собора

Был утвержден проект ограды Спасо-Преображенского собора из турецких орудий. Собор на пересечении улицы Пестеля и Литейного проспекта появился в середине XVIII века.

Авторами собора стали архитекторы Михаил Земцов и Пьетро-Антонио Трезини. Идея создать ограду из пушек пришла в голову архитектору Василию Стасову. В конструкции ограды было использовано 102 трофейных турецких пушечных ствола, захваченных русскими солдатами в битвах войны 1828-1829 годов.

До сих пор, проходя мимо Спасо-Приображенского собора, можно разглядеть на пушках гербы Оттоманской империи и названия стволов, например, «гнев аллаха» и «гром извергающий». Кстати, стволы установлены по три штуки, просверлены крест-накрест и опущены дулом вниз. Тем самым как бы указывается, что орудия больше никогда не выстрелят.

1869: Закладка броненосца «Крейсер»

На верфях Галерного острова (Адмиралтейский завод) был заложен первый в мире брустверно-башенный броненосец «Крейсер». Корабль спроектировал флотоводец и кораблестроитель адмирал Андрей Попов. Броненосец имел одну трубу и две орудийные башни. Длина – 103,5 метра, ширина – 19,2 метра, осадка – 8,2 метра. Проектная скорость составляла 12 узлов.

Позже, в день 200-летия со дня рождения Петра I, крейсер был переименован в «Петр Великий». Интересно, что корабль сохранился до советских времен. Еще в 1972 году он использовался как плавучий склад.

1958: Открытие станций метро «Чернышевская» и «Площадь Ленина»

В 1958 году был открыт второй участок ленинградского метро — станции «Чернышевская» и «Площадь Ленина».

Интересно, что в этот же день, но уже в 1963 году в составе участка «Технологический институт» — «Петроградская» была открыта станция метро «Невский проспект». Сначала станцию планировали назвать «Площадь Плеханова» (прежнее название площади перед Казанским собором), но решили, что «Невский проспект» будет более подходящим.

Как пишет телеканал «Санкт-Петербург», во время строительства станции на Думской улице были снесены Перинные ряды и портик Руска. В 1972 году он был восстановлен, правда изменил свои пропорции.

1 июня — день, когда история Петербурга предстает перед нами во всей своей многогранности — от указов императоров до инженерных достижений советской эпохи.