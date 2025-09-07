Гвоздика, корица и ваниль: какие травы и специи вылечат и помогут прогнать тараканов

Специи обладают невероятной универсальностью: они помогают людям как лекарство, средство защиты от насекомых и даже как психологическая терапия.

Мы привыкли думать о специях как о добавках, которые придают вкус нашим блюдам. Но на самом деле специи — это не просто приправы.

Их история уходит далеко за пределы кухни, а применение — куда шире. Вместе с экспертом раскроем неожиданные способы, как специи могут пригодиться в повседневной жизни.

Травник Дмитрий Юровский рассказал «Городовому» где и какие специи можно использовать.

«Лавровый лист, гвоздика, орегано, полынь, которая тоже специя, несмотря на то, что она больше известна в качестве лечебного средства. Возьмите старинную кухню, где полынь, тысячелистник, сурепка и другие русские травы широко использовались как пряности к пище. Плюс горечь — она стимулирует работу желудочно-кишечного тракта. Еще пряность обладает обеззараживающими свойствами. В жарких странах их поедают как раз с той целью, чтобы снизить риск какого-то бактериальной инфекции», — отмечает эксперт.

Травник отметил, что в те времена, когда не было холодильников и людям нужно было куда-то отвезти свежее мясо, его обсыпали пижмой.

Через несколько это мясо можно было отмыть, и оно было абсолютно свежим.

Чем специи помогают сегодня

«С помощью эфирного масла мяты, делают влажную уборку, тем самым распространяют приятный в комнате, плюс это тоже для обеззараживания. Мешочек с гвоздикой и лавровым листом клали между одеждой, которая была из натуральных тканей, чтобы защитить от моли, муравьев. Также делали с пижмой, поступали с полынью. Например, тараканы очень боятся корней кубышки желтой. А ваниль или ванилин отпугнут комаров», — говорит эксперт.

Кроме того, с помощью трав и специй можно покрасить яйца на Пасху: куркума и грыж негладкий окрашивает в золотистый цвет.

Ароматерапия

Эфирные масла, по словам, травника, несут психологический посыл и создают атмосферу домашнего уюта.

«Но тут есть и оздоравливающий, физический компонент. Например, корица содержит в генол, который проявляет сильные антибактериальные свойства, противовоспалительный эффект. Гвоздику вообще используют иногда в качестве антигельминтного средства. Масла применяют не только в ароматерапии. Их можно смешать с обычным растительным маслом, и использовать для втирания в качестве обезболивающего средства», — говорит эксперт.

Кроме того, специи используют в консервации, что еще раз говорит об их антибактериальных свойствах.