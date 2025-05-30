Палтус за 4400 и тарелка бульона за 1140: на ПМЭФ будут кормить маленькими порциями, но задорого

Петербургский международный экономический форум снова входит в нашу жизнь и занимает все инофрмпространство. Пока обходимся без скандалов с ночными бабочками, но уже знаем, чем гости и гостьи форума будет трапезничать.

В соцсетях всплыли фото меню, которое предложат участникам форума в переговорных комнатах. Цены — на уровне самолётного люкса, порции — на уровне издевки.

Главное блюдо пафоса — телятина с бренди и абрикосом за 4,5 тысячи рублей. За эти деньги дают 280 грамм мяса, немного овощей. Дешевле на сотню филе палтуса с пастернаком, с соусом из шафрана и молодым горошком. Но и вести блюдо 250 грамм.

Для сравнения: замороженный палтус обойдётся в 10 раз дешевле, но без «форумной» подачи. За канапе с ветчиной попросят 540 рублей, чувство насыщения не гарантированно.

А вот ягоды — 1,1 тыс. рублей за 70 г, или 15 рублей за грамм. Если вы хотите много: берете 1,7 кг фруктов за 4740, на компанию.

Йогурт — 490 рублей за 100 г. Салат с крабом, манго и цитрусами — 3,2 тысячи. Пять видов супов — от 1,1 до 2,6 тыс. рублей, базовый куриный бульон обойдется в 1140. А чтобы закусить можно взять профитроли за 470 рублей — весом в 50 грамм. Видимо, специально, чтобы не переесть перед панельной дискуссией.

Меню форумных переговорок уже бурно обсуждают в Telegram. Форум в этом году будет проходить по пяти тематическим трекам. Участникам из-за рубежа пообещали визы в упрощённом режиме. А вот ужин — в усложнённом. Особенно, если вы пришли с аппетитом.