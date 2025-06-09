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«Парк Победы» — не памятник, а станция на реконструкцию: что изменится и когда она вновь откроется для пассажиров

Опубликовано: 9 июня 2025 23:59
станция Парк Победы
«Парк Победы» — не памятник, а станция на реконструкцию: что изменится и когда она вновь откроется для пассажиров
Источник фото: Городовой

В Петербурге готовятся к масштабной реконструкции станции метро — подробности и сроки.

Станцию метро «Парк Победы» могут закрыть на реконструкцию 28 июня. Об этом сообщил источник 78.ru. Информация пока неофициальная, но тревожная для многих жителей города.

Дата предварительная: срок закрытия «Парка Победы» может измениться

Дата предварительная, срок закрытия станции еще может измениться. Но, как говорится, предупрежден — значит вооружен.

Ранее стало известно, что Госстройнадзор выдал разрешение на реконструкцию вестибюля станции метро «Парк Победы». Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства. Разрешение выдано на срок до 6 августа 2027 года. Это значит, что пассажирам придется искать альтернативные маршруты передвижения на протяжении более чем трех лет.

Три этажа и новые эскалаторы: каким будет обновленный вестибюль станции «Парк Победы»?

В документе отмечается, что у вестибюля будет три этажа, один из которых подземный. Высота сооружения — 10,85 м, площадь застройки — 855,5 м. Также на станции заменят эскалаторы.

Обновленный «Парк Победы» обещает быть современным и удобным.

Не памятник: вестибюль «Парк Победы» вновь отказались признать объектом культурного наследия

Кстати, вестибюль станции метро «Парк Победы» в Петербурге вновь отказались признать памятником. Распоряжение опубликовал комитет по Государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Председатель КГИОП Алексей Михайлов указал, что вестибюль исключается из списка объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия. Это была третья попытка признать вестибюль памятником.

Этот факт вызвал недовольство среди градозащитников, но, видимо, не повлиял на планы по реконструкции станции.

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Автор:
Ксения Пронина
Город
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