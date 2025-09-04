Городовой / Город / От Лиговского до метро: что надо знать о парковках в Петербурге в 2025 году
От Лиговского до метро: что надо знать о парковках в Петербурге в 2025 году

Опубликовано: 4 сентября 2025 19:32
Парковка, Петербург
globallookpress/ Konstantin Kokoshkin

Многие автомобилисты испытывают трудности с поиском свободного места на стоянках, поэтому власти придумали, как мотивировать людей пересаживаться на общественный транспорт.

Лиговский проспект уверенно держит пальму первенства среди парковок в Петербурге. Несмотря на то, что там всего 49 машиномест, ежедневно здесь оставляют свои авто около 235 автомобилей, пишет КП.

Это означает, что каждое место используется буквально несколько раз в день — в среднем около 4,8 раза.

Другие популярные парковки в центре города

Второе и третье места в рейтинге занимают парковки на Казанской площади и Островской площади. Спрос на парковочные места в центре очень высок, и проблема с поиском стоянки у многих петербуржцев остается острой.

Перехватывающие парковки в метро

Удобство таких парковок в том, что водители могут оставить машину и продолжить путь на общественном транспорте. Самыми требовательными стоянки в режиме метро «Парнас» и «Рыбацкое».

Там загруженность достигает 138% и 122% — это означает, что число припаркованных автомобилей значительно подсчитывает количество мест, сообщает vybnews.ru.

Что делают власти?

В городе продолжается развитие парковочной инфраструктуры, чтобы сделать жизнь автомобилистов комфортной.

С октября 2025 года в Петербурге введены дифференцированные тарифы на платные парковки.

Это означает, что стоимость часа стоянки будет зависеть от того, насколько загружена парковка.

Появятся четыре уровня тарифов:

  • 100 рублей в час — для улиц с низкой загруженностью;

  • 200 рублей в час — для зоны средней загруженности;

  • 280 рублей в час — за улицу с высокой загрузкой парковочных мест;

  • 360 рублей в час — самый тариф для наиболее напряжённых высоких и популярных зон.

Идея в том, чтобы регулировать спрос на парковку: там, где мест много, платить нужно меньше, а где мест почти нет — больше.

Это должно помочь уменьшить количество машин, которые бесцельно ищут место для стоянки.

Автор:
Юлия Аликова
Город
