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Перекрытия, пробки и проблемы со связью: как Северная столица проживает ПМЭФ

Опубликовано: 18 июня 2025 20:03
Пробки, человек, город
Перекрытия, пробки и проблемы со связью: как Северная столица проживает ПМЭФ
Городовой ру

Еще накануне открытия форума местные жители жаловались на проблемы с интернетом.

В Петербурге в первый день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) случился настоящий коллапс с мобильным интернетом.

Жители и гости города массово жалуются на проблемы с мобильной связью у основных операторов — Мегафона, Tele2, Yota и МТС. Интернет либо вовсе не работает, либо скорость загрузки падает.

Только интернет

Сервис Downdetector зафиксировал тысячи жалоб. Петербуржцы сообщают, что обычная голосовая связь работает, а вот мобильный интернет практически отключен, сообщает Лента новостей Санкт-Петербурга.

Проблемы с мобильной связью начались еще вечером накануне открытия форума. Особенно сильно сбои ощущаются в Красносельском районе, Стрельне и Юго-Западной части города.

Многие пользователи отмечают, что 4G-сигнал пропал, а мобильные приложения, включая банковские, работают с перебоями или не работают вовсе.

В соцсетях пишут, что из-за этого страдают не только обычные пользователи, но и таксисты, которые не могут принимать заказы через приложения.

Это усугубляет и без того напряженную ситуацию в городе с пробками и ограничениями движения, связанными с ПМЭФ. Причина таких масштабных перебоев официально не названа.

Что думают эксперты и местные жители

Эксперты и пользователи связывают их с повышенной нагрузкой на сети из-за большого количества гостей и участников форума, а также с возможными техническими сложностями.

Это может быть связанно с обеспечением безопасности и связи на время проведения столь важного мероприятия, как ПМЭФ.

Как будет проходить форум

ПМЭФ-2025 проходит с 18 по 21 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». В этом году форум привлекает внимание делегаций.

В программу включен визит президента Владимира Путина и других высокопоставленных гостей. В связи с этим в городе введены дорожные ограничения, закрыты некоторые территории.

В итоге, пока ПМЭФ собирает мировых лидеров и бизнесменов, обычные петербуржцы вынуждены мириться с пробками, проблемами со связью и перекрытиями дорог.

Так что если вы в Петербурге и вдруг потеряли связь — это общая проблема. Просто ПМЭФ-2025 решил напомнить, что даже в век технологий бывают свои сюрпризы.

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Автор:
Юлия Аликова
Город
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