Перестаньте стирать одежду в машинке при 40°: почему стоит отказаться от этой привычки

Как правильно выбрать температуру стирки

На панели стиральной машины столько режимов, что глаза разбегаются — и даже опытные хозяйки порой теряются в выборе. Многие по привычке ставят 40 °C, считая это «золотой серединой», но такой подход не всегда оправдан: можно зря потратить электричество и сократить срок службы вещей.

Когда 40 °C — не лучший вариант

Современные стиральные машины умеют отлично отстирывать и при более низких температурах: новые порошки и гели рассчитаны на работу уже при 30 °C. Для повседневной одежды из хлопка и шерсти этого вполне хватает — вещи выходят чистыми, а нагрузка на ткань и бюджет становится меньше.

При этом не стоит бездумно снижать градусы: отдельные категории белья требуют особого подхода.

Практические советы по выбору температуры

30 °C — оптимально для повседневной одежды: футболок, рубашек, лёгких вещей из хлопка и шерсти; экономия энергии при сохранении качества стирки.

40 °C — разумный выбор для вещей, которые напрямую контактируют с кожей: нижнего белья, маек, пижам.

До 60 °C — нужно для постельного белья из хлопка, полотенец и других изделий, где важна не только чистота, но и гигиеническая обработка.

Вывод

Грамотный подбор температуры стирки помогает не только держать вещи чистыми, но и заметно экономить электроэнергию. Главное — учитывать тип ткани и назначение изделия, а не полагаться на одну «универсальную» программу.

Личный опыт

Раньше я тоже почти всегда ставила 40 °C «на всякий случай». Когда начала сортировать бельё и подбирать режимы под категорию вещей, заметила, что и вещи служат дольше, и счёт за электричество стал чуть приятнее. Теперь 30 °C — мой основной режим, а более высокие температуры включаю только по делу.

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