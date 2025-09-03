«Фрика» по-питерски: как скандинавская традиция кофе-брейка захватила Северную столицу

Почему именно Петербург стал кофейной Меккой: от Онегина до современных бариста.

Петербург, с его сырым, прохладным воздухом и суетой, давно стал городом, где чашечка кофе — это не просто напиток, а неотъемлемый ритуал, помогающий начать день.

Кофе: от роскоши к городскому культу

Кофе, ставший в Европе атрибутом франтов и вельмож в XVIII веке, постепенно проник и в российскую культуру.

“На протяжении XVIII века он считался атрибутом франтов и вельмож, символом роскоши”, — писал историк Юрий Лотман.

В Петербурге начала XIX века кофе, в отличие от чая, стал напитком для уединения и раздумий.

Онегин, предпочитавший крепкий кофе без сахара, демонстрировал эту модную тенденцию.

Западная традиция, где ценится строгий и сдержанный вкус, сегодня снова в тренде.

Кофейная революция Петербурга: «спешелти» и минимализм

Как пишет "Деловой Петербург", петербургская кофейная сцена отличается от других городов России. Кофейный рынок делится на «быстрое кофе навынос» и уютные сетевые заведения.

Но именно Петербург стал площадкой для творческих проектов specialty-кофе, часто с одной-двумя кофейнями, минимализмом в интерьере и трепетом к качеству.

Здесь расцвели творческие проекты, ориентированные на качество, минимализм и внимание к деталям.

“Петербург не сразу стал кофейной столицей. Еще 10–12 лет назад в городе было всего несколько кофеен с уклоном на качество, а сейчас мы перегнали многие города России по развитию кофейной культуры”, — рассказывает Андрей Жуков, основатель specialty-кофейни Pitcher.

Новая волна началась около 2013 года, вдохновленная скандинавской традицией «фрика» —перерыва на кофе и булочку.

«Спешелти»: кофе для ценителей

«Спешелти» — это кофе высшей категории, отличающийся сложным вкусом с нотами фруктов, орехов и пряностей.

“Качество — это только часть успеха, важно, как о нем рассказывают, как оформлен бренд, насколько компетентен персонал”, — добавляет Жуков.

Несмотря на нестабильность рынка, дефицит кадров и высокую аренду, кофейная культура Петербурга продолжает развиваться, формируя уникальный облик города как настоящей кофейной столицы России.