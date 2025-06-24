«Ни пройти, ни проехать»: Петербург тонет в лужах — горожане в отчаянии

Круглосуточные ливни обрушились на Санкт-Петербург, парализовав повседневную жизнь горожан.

Во многих дворах и на улицах образовались огромные лужи, по которым приходится буквально «плавать» даже автомобилям, не говоря уже о пешеходах.

Пользователи портала «Наш Санкт-Петербург» только за 9 июня оставили 40 жалоб на затопленные дворы в разных районах города, сигнализируя о катастрофической ситуации.

Затопленные дворы: жители в отчаянии — невозможно выйти из дома

Местные жители жалуются на невозможность выйти из дома или, наоборот, вернуться обратно.

Так, житель дома 110/23 литера А на Будапештской улице сообщил о необходимости прочистки ливневой канализации во дворе.

«После и во время долгого дождя появляется большая лужа при входе в 11 подъезд», — говорится в сообщении.

Бесполезные ливневки: вода не уходит — «ни пройти ни проехать»

На аналогичную проблему с неработающей ливневкой пожаловались жители дома 22 на улице Добровольцев.

В их обращении указано, что большая лужа образуется каждый раз после дождей, так как вода просто не уходит в ливневую канализацию.

«Ни пройти ни проехать», — лаконично отмечают отчаявшиеся горожане.

Люк под водой: затопленная канализация в центре города

В одном из дворов Центрального района лужа и вовсе образовалась прямо на месте, где расположен люк.

«Видимо, забит люк, так как под лужей он есть, но вода в него не уходит», — пожаловались жильцы дома 19 литера А на 10-й Советской улице.

Огромные «моря» и затопленные дороги: детям не до игр, водители отказываются ехать

Огромную лужу между 5 и 6 подъездами дома 53 по Богатырскому проспекту можно миновать только на автомобиле.

«Моря» после дождя во дворе на улице Брянцева не позволяют детям зайти на игровую площадку.

Причина потопа: прорыв трубы и работа аварийной бригады

Какм пишет 78.ru, также затопило дороги в Красном Селе, где водители автобусов не могут преодолеть препятствие и отказываются ехать дальше.

Дополнительным фактором, усугубившим ситуацию, стал прорыв трубы у дома 15 по Красногородской улице. Аварийная бригада выехала на место происшествия для устранения неполадок.

Пока аварийные службы работают над устранением последствий прорыва, петербуржцам остается надеяться, что ливни прекратятся

А также на то, что городские службы наконец-то обратят внимание на проблему неработающих ливневок и примут необходимые меры для предотвращения подобных ситуаций в будущем.