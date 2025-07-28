60 рублей за поездку независимо от транспорта: почему хотят заменить «Подорожник» и откуда новые тарифы

В Петербурге обсуждают досрочное повышение цен на проезд.

В Северной столице назревают изменения, способные серьезно изменить картину городского транспорта — обсуждается возможность повышения цен на проезд уже в августе 2025 года, то есть раньше обычного срока.

Революционное предложение касается как одноразовых билетов, так и тарифов по электронному «Подорожнику».

Ожидается, что рост составит в среднем 6,5%, однако детали нового тарифа обещают стать не менее интересными.

Туристический тариф и «Подорожник» — что меняется в платеже

Как пишет «Фонтанка», одной из ключевых новаций станет значительное увеличение туристического тарифа — стоимости единовременной поездки для разовых пассажиров.

С 75 рублей в наземном транспорте и 81 рубля на метро планируют поднять цены до 80 и 86 рублей соответственно.

Но главная интрига — переход к единой стоимости проезда для всех поездок по карте «Подорожник».

Смольный намерен уравнять тарифы для всех видов транспорта в 60 рублей за поездку.

Сейчас «Подорожник» обходится дешевле — для метро это 56 рублей, для автобусов — 51 рубль, что создает некоторый дисбаланс.

Почему ценят время и деньги — особенности тарифной политики

Традиционно повышение тарифов на городской транспорт проходило раз в год, и обычно это происходило с 1 января.

В январе 2025-го рост оказался довольно существенным — ориентировочно 15%.

Что будет теперь — поднять цены раньше, но умеренно, или оставить все как есть до начала 2026-го с последующим большим скачком — вопрос обсуждается.

При этом социальные и экономические обстоятельства оказывают сильное влияние: указано, что Смольный покрывает около 65% реальной себестоимости перевозок, что оставляет тарифы искусственно заниженными.

Политика цен в годы выборов — двойной тарифный год?

Стоит отметить еще один примечательный аспект: 2024 и 2026 годы — электоральные, и тарифы там традиционно последовательно замораживались или повышались осторожно.

Возможно, именно поэтому Смольный рассматривает досрочный рост цен, чтобы в «выборные» годы избежать подобных изменений — распределяя нагрузку на городское население более равномерно.

Итоги и перспективы — кому выгодно и чем обернется пассажирам

Повышение стоимости поездок неизбежно в условиях растущей инфляции, однако теперь петербуржцам предстоит привыкать к идее универсального тарифа, где метро и автобус будут стоить одинаково при использовании «Подорожника».

Для туристов и разовых пассажиров подорожание станет более ощутимым, но смягчить удар может сохранение льготных категорий и ГОСТов.

В любом случае новая система вызовет адаптацию привычек и новых расчетов затрат на повседневное передвижение по городу.

Предполагаемые изменения в тарифах на проезд в Петербурге (2025 г.)

Вид оплаты Текущая цена (руб.) Предлагаемая цена (руб.) Изменение (%) Примечание Разовая поездка — наземный транспорт 75 80 +6,7% В составе туристического тарифа Разовая поездка — метро 81 86 +6,2% В составе туристического тарифа «Подорожник» — метро 56 60 +7,1% Унификация стоимости проезда «Подорожник» — наземный транспорт 51 60 +17,6% Значительное уравнивание в цене

В результате будет существенно подкорректирована тарифная модель, что, безусловно, повлияет на повседневную жизнь множества петербуржцев и гостей города.

Смольный стоит перед выбором — поднимать масштабно и разом или поэтапно и с меньшей нагрузкой на бюджет горожан. Как именно это скажется на пассажиропотоке — покажет ближайшее будущее.