Петербург построили на пепелище Ниеншанца: почему шведы не защищали город от русских

В 17 веке шведы считали крепость Ниеншанц незыблемым бастионом, который закроет русским путь к Балтийскому морю. Однако с самого начала в проекте шведского города на Охте было одно слабое место — отсутствие реальной обороны самого поселения.

Крепость строилась как военный объект, но не как укрытие для горожан, и в итоге именно это сыграло роковую роль.

Город без щита

Сама крепость Ниеншанц, построенная в 1611 году на месте старой Ландскроны, действительно была солидным сооружением — шестиугольное укрепление с мощными бастионами, орудиями и гарнизоном.

Но появившийся рядом город Ниен оказался практически незащищённым. Шведы не спешили обносить его стенами или хотя бы рвами. По сути, это был открытый торговый посёлок, который оказался уязвимым перед любым ударом извне.

Причиной такого легкомыслия была уверенность шведов в стратегической устойчивости региона: после заключения Столбовского мира в 1617 году Ижорские земли перешли под их контроль, и ни одной серьёзной попытки вернуть их с русской стороны долгое время не предпринималось. Оборона крепости считалась достаточной.

Русская армия берёт Ниен

Первые серьёзные удары пришлись на середину XVII века. В 1656 году, во время Русско-шведской войны, русский царь Алексей Михайлович направил войска Петра Потёмкина к Ниеншанцу.

Шведское командование, не ожидавшее нападения, в панике эвакуировалось по Неве, а гарнизону был отдан приказ сжечь запасы провизии. В итоге русские вошли в крепость практически без сопротивления.

В самом городе вспыхнул хаос — дома грабили, жителей убивали. Однако эта победа оказалась временной: русские войска вскоре покинули крепость, и шведы вернули контроль над регионом.

Судьба решилась в 1703 году

Истинный конец Ниеншанца настал во время Северной войны. Весной 1703 года, после падения Нотебурга, Пётр I направил армию к Охтинскому мысу. Сопротивление шведов было незначительным — к тому времени часть населения бежала, а гарнизон ослаблен.

Ниен был сожжён, чтобы русские не смогли использовать его постройки. Крепость, по одним данным, взорвали в следующем году, по другим — использовали для укрепления Петербурга.

Так стратегический промах — отсутствие полноценной защиты города — стоил шведам не только Ниена, но и контроля над устьем Невы. А на месте сожжённого городка вскоре вырос Санкт-Петербург — новая столица русской империи.