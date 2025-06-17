От Dishirak до токпокки: какие азиатские продукты стали хитами продаж в Петербурге и что ждет покупателей

На полках магазинов в Петербурге становится все больше азиатских продуктов. Петербург вошел в топ-5 регионов по росту спроса на азиатские продукты за I квартал 2025 года. Что стоит за этой тенденцией и какие продукты пользуются наибольшей популярностью?

Рост продаж: Соусы и ингредиенты для азиатской кухни на подъеме

Как пишет «Деловой Петербург», на 12% выросли продажи соусов для азиатской кухни и на столько же — ингредиентов для азиатских блюд.

В сервисе Ozon fresh спрос на азиатскую еду за первые пять месяцев текущего года увеличился более чем в два раза год к году. Наибольший пик пришелся на май — клиенты Ozon fresh приобрели почти в 3,2 раза больше таких продуктов, чем в мае 2024 года.

Хиты продаж: Лапша Udon и Чан Рамен

Среди самых популярных товаров — лапша Sen Soy Premium пшеничная Udon (рост более 40% год к году) и лапша быстрого приготовления Dishirak Чан Рамен (рост более 30% год к году).

«Чтобы удовлетворять запросы клиентов, мы постоянно расширяем ассортимент. В скором времени появятся рисовые клецки токпокки и снеки бренда Yopokki. А также разные виды закусок из водорослей нори, креветочные чипсы и соусы для приготовления азиатских блюд», — отметили в пресс-службе сервиса.

«О’Кей»: Азиатские поставщики охотно работают с российским рынком

В «О’Кее» добавляют, что азиатские поставщики уверенно и охотно работают с российским рынком. В ассортименте сети гипермаркетов представлены товары как импортного производства (например, из Таиланда и Южной Кореи), так и отечественные аналоги.

Факторы популярности: Молодежная культура и популяризация азиатского общепита

Независимый консультант по продвижению продовольственных товаров в торговые сети Михаил Лачугин подтверждает, что по его наблюдениям азиатских товаров стало больше в торговых сетях самых разных сегментов — от дискаунтеров до премиального.

Это обусловлено двумя факторами. Во-первых, в молодежной среде очень популярны различные корейские и китайские фильмы и музыка, где пропагандируется азиатская культура. Молодежь массово идет за такими товарами в магазины.

Во-вторых, происходит популяризация азиатского общепита.

Замена европейских товаров: Маркетинговая история для ретейлеров

«Ретейлерам это интересно, потому что в том числе из азиатской темы можно сделать хорошую маркетинговую историю. Соответственно, товары из Европы теперь заменяет еда из Кореи, Вьетнама, Китая, Таиланда», — заключает эксперт.

Спрос растет и в офлайн-торговле и на маркетплейсах. В связи с этим некоторые российские производители даже стремятся оформлять продукты, используя азиатский дизайн и нейминг.

Совмещение магазинов и кафе: Новые форматы торговли

Кроме того, часть азиатских продуктов активно продаются в кафе с подходящей тематикой, а также в фудхоллах, где есть зона маркета. Уже есть магазины аутентичных азиатских товаров, которые совмещены с зоной, где можно приготовить только что купленную лапшу.

А в заведениях общественного питания наоборот появляются лавки азиатских товаров.

Азиатский бум в Петербурге — это не просто мода, а устойчивая тенденция, которая будет продолжаться и дальше. Город становится гастрономическим мостом в Азию, предлагая своим жителям и гостям все больше возможностей познакомиться с культурой и кухней разных азиатских стран.