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Петербург Шурика и дорога к юному гению: в Петербурге дали имена безымянному скверу и мосту

Опубликовано: 17 июня 2026 10:24
 Проверено редакцией
Петербург Шурика и дорога к юному гению: в Петербурге дали имена безымянному скверу и мосту
Петербург Шурика и дорога к юному гению: в Петербурге дали имена безымянному скверу и мосту
Global Look Press / Anatoly Lomokhov
Знаковые места получили свои названия. 

Карта Петербурга пополнилась именами людей, которых мы все знаем и любим.

На улице Тамбасова теперь официально появится сквер Александра Демьяненко, а в Пушкине мост назвали в честь поэта Гавриила Державина, сообщил депутат ЗАКСа Петербурга Алексей Цивилёв.

Сквер для Шурика: возвращение на родную улицу

Многие знают Александра Демьяненко как легендарного Шурика из комедий Гайдая. Но для жителей Красносельского района он был просто соседом.

С середины 70-х и почти до самой смерти актер жил в обычном панельном доме на улице Тамбасова, 30.

Место для сквера выбрали не просто так. Вот пара интересных фактов:

  • Дом рядом: сквер находится буквально в паре шагов от бывшего жилья актера.
  • Дух кино: раньше на этой же улице стояли павильоны «Ленфильма». Именно здесь Демьяненко провел сотни рабочих часов, озвучивая фильмы и снимаясь в кино.

Державинский мост: по пути к юному Пушкину

В городе Пушкине тоже важные новости. Безымянный мост через реку Кузьминку на Петербургском шоссе наконец-то обрел имя — теперь он Державинский.

Гавриил Державин — это не только великий поэт, но и первый министр юстиции России. Его жизнь была тесно связана с Царским Селом.

Почему именно этот мост?

  • Дорога легенд: считается, что именно по этой переправе Державин ехал в Лицей.
  • Историческая память: тот самый момент, когда старик Державин благословил будущего гения — одно из главных событий в истории русской литературы.

Табличку с названием уже установили. Теперь туристы и местные жители будут знать: они едут той же дорогой, что и классики двести лет назад.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Москва и Петербург не вошли в число самых дорогих туристических направлений.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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