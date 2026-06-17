Петербург Шурика и дорога к юному гению: в Петербурге дали имена безымянному скверу и мосту

Карта Петербурга пополнилась именами людей, которых мы все знаем и любим.
На улице Тамбасова теперь официально появится сквер Александра Демьяненко, а в Пушкине мост назвали в честь поэта Гавриила Державина, сообщил депутат ЗАКСа Петербурга Алексей Цивилёв.
Сквер для Шурика: возвращение на родную улицу
Многие знают Александра Демьяненко как легендарного Шурика из комедий Гайдая. Но для жителей Красносельского района он был просто соседом.
С середины 70-х и почти до самой смерти актер жил в обычном панельном доме на улице Тамбасова, 30.
Место для сквера выбрали не просто так. Вот пара интересных фактов:
- Дом рядом: сквер находится буквально в паре шагов от бывшего жилья актера.
- Дух кино: раньше на этой же улице стояли павильоны «Ленфильма». Именно здесь Демьяненко провел сотни рабочих часов, озвучивая фильмы и снимаясь в кино.
Державинский мост: по пути к юному Пушкину
В городе Пушкине тоже важные новости. Безымянный мост через реку Кузьминку на Петербургском шоссе наконец-то обрел имя — теперь он Державинский.
Гавриил Державин — это не только великий поэт, но и первый министр юстиции России. Его жизнь была тесно связана с Царским Селом.
Почему именно этот мост?
- Дорога легенд: считается, что именно по этой переправе Державин ехал в Лицей.
- Историческая память: тот самый момент, когда старик Державин благословил будущего гения — одно из главных событий в истории русской литературы.
Табличку с названием уже установили. Теперь туристы и местные жители будут знать: они едут той же дорогой, что и классики двести лет назад.
Ранее «Городовой» рассказывал, что Москва и Петербург не вошли в число самых дорогих туристических направлений.