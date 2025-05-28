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Петербург в 2025-м: какой бюджет закладывать туристам (от минимума до здравого максимума)

Опубликовано: 28 мая 2025 11:01
Турист в Петербурге
Петербург в 2025-м: какой бюджет закладывать туристам (от минимума до здравого максимума)
Фото: Городовой.ру

Город прекрасен, даже если финансы поют романсы.

Петербург умеет быть разным. Один человек гуляет по Невскому с кофе за 200 рублей, другой бронирует столик на крыше с видом на развод мостов. Но сколько на самом деле стоит провести в Северной столице один насыщенный день?

Минимальный бюджет, при котором можно увидеть город, вкусно поесть и переночевать, — около 6000 рублей. Турист с более свободным кошельком легко потратит в день до 22 000 рублей. Всё зависит от маршрута, аппетита и любви к комфорту.

Что входит в средний день туриста

  • Завтрак в городе — от 500 до 1700 ₽
  • Метро или проездной — 70–200 ₽
  • Обед в кафе или ресторане — от 1000 до 2200 ₽
  • Кофе с видом — около 400 ₽
  • Вход в музей или экскурсия — от 500 до 2000 ₽
  • Ужин — от 600 до 2000 ₽
  • Ночь в хостеле или отеле — от 3500 до 16 000 ₽

Можно сэкономить на завтраке, если он включён в отель, обедать в столовых за 300–400 рублей, а передвигаться по «Подорожнику» или пешком. Минимально стоит закладывать от 6 до 9 тысяч, отмечает блогер в Сети. Главное — сам Питер остаётся доступным: его дворики, каналы и закаты бесплатны.

Вывод: Северная столица подходит и для тех, кто привык считать каждую копейку, и для тех, кто хочет позволить себе немного красивой жизни.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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