Петербург в 2025-м: какой бюджет закладывать туристам (от минимума до здравого максимума)

Петербург умеет быть разным. Один человек гуляет по Невскому с кофе за 200 рублей, другой бронирует столик на крыше с видом на развод мостов. Но сколько на самом деле стоит провести в Северной столице один насыщенный день?

Минимальный бюджет, при котором можно увидеть город, вкусно поесть и переночевать, — около 6000 рублей. Турист с более свободным кошельком легко потратит в день до 22 000 рублей. Всё зависит от маршрута, аппетита и любви к комфорту.

Что входит в средний день туриста

Завтрак в городе — от 500 до 1700 ₽

Метро или проездной — 70–200 ₽

Обед в кафе или ресторане — от 1000 до 2200 ₽

Кофе с видом — около 400 ₽

Вход в музей или экскурсия — от 500 до 2000 ₽

Ужин — от 600 до 2000 ₽

Ночь в хостеле или отеле — от 3500 до 16 000 ₽

Можно сэкономить на завтраке, если он включён в отель, обедать в столовых за 300–400 рублей, а передвигаться по «Подорожнику» или пешком. Минимально стоит закладывать от 6 до 9 тысяч, отмечает блогер в Сети. Главное — сам Питер остаётся доступным: его дворики, каналы и закаты бесплатны.

Вывод: Северная столица подходит и для тех, кто привык считать каждую копейку, и для тех, кто хочет позволить себе немного красивой жизни.