Петербург в кармане: где увидеть Северную столицу и всю Россию в миниатюре и почему это стоит сделать каждому

В Петербурге есть уникальная возможность увидеть город и всю Россию в миниатюре. Эти макеты — не просто уменьшенные копии, а настоящие произведения искусства, где кипит жизнь и разворачиваются исторические события.

Театр-макет «Петровская акватория»: Петербург петровской эпохи в миниатюре

Театр-макет «Петровская акватория». На площади в 1,5 тысячи квадратных метров, в масштабе 1:87, воспроизведены все постройки петровского периода, в том числе удивительные достопримечательности, которые уже давно не существуют: например, Зимний дворец Петра на месте нынешнего Эрмитажного театра или старая крепость в Ораниенбауме.

Как пишет fiesta, этот макет — настоящая машина времени, позволяющая посетителям перенестись в Петербург петровской эпохи.

В городе кипит жизнь: 25 000 фигурок — рыбаки, cолдаты, матросы, торговцы, священнослужители и, разумеется, реальные царь с царицей — заняты повседневными делами. Интересно, что по ходу движения от начала к концу экспозиции меняется «время суток» — в финале посетители видят ночной город с подсвеченными дворцами и парковыми дорожками.

Посмотреть на проект будет интересно не только взрослым: специальные программы запланированы и для детей. «Петровская акватория» — отличное место для семейного отдыха, где можно не только развлечься, но и узнать много нового об истории Петербурга.

Гранд-макет «Россия»: вся страна в одном месте

Гранд-макет: самый большой макет страны в мире. Гранд-макет «Россия» — это невероятный по своим масштабам проект, где можно увидеть всю нашу страну в одном помещении Петербурга.

Посетителям представляется невероятная возможность за один день оценить всю красоту и размах России. Перечислить все представленное просто невозможно. Тут горы и леса Сибири, дальний восток, Зауралье, Каспия, Калининград, обе столицы и много чего еще. На «Гранд Макете Россия» представлено все многообразие регионов страны, от западных до восточных границ.

Все эти локации довольно точно скопированы с реальных мест, со своими домами, заводами, фабриками, аэропортами и причалами. Отдельно хочется сказать и о фигурках людей, которые здесь, как и в обычной жизни, занимаются каждый своими делами: ходят на охоту, играют в футбол, гуляют парами, нянчатся с детьми.

Это все делает картинку живой, и создается ощущение присутствия реальной жизни в этом маленьком, но невероятно красивом мирке.

Можно только представить, какой кропотливый труд проделали создатели музея. На посадку только одного дерева тратится около одного часа реального времени, а их здесь уже 20 тысяч. Но на достигнутом останавливаться, видимо, никто не собирается, и каждый день здесь все немного меняется. Люди перемещаются по своим делам, у них появляются дети, а машины и корабли доходят до места назначения.

Создание «Гранд Макета Россия» — это титанический труд, требующий огромного терпения и мастерства.

Петербург в миниатюре в Александровском парке: главные достопримечательности под открытым небом

Петербург в миниатюре в Александровском парке. В южной части Александровского парка расположилась занимательная экспозиция «Петербург в миниатюре». Под открытым небом собраны миниатюрные копии самых главных петербургских достопримечательностей, выполненных в масштабе 1:33. Эта экспозиция — отличная возможность увидеть главные достопримечательности Петербурга в миниатюре и сделать красивые фотографии.

Здесь представлены ансамбли Дворцовой и Сенатской площадей, Петропавловской крепости, Казанского и Исаакиевского соборов, которые отмечены на символической карте города. Над созданием удивительного города художник Александр Таратынов трудился около пяти лет. При этом на возведение миниатюрных зданий им было израсходовано примерно 25 тонн бронзы. Создание этой экспозиции требовало огромного количества материалов и мастерства.

Посещение этих уникальных мест оставит неизгладимые впечатления и позволит по-новому взглянуть на Петербург и Россию.