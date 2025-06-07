«Петербургская Сахара», «Потешное» место и кладбище: как менялась история Марсова поля

Марсово поле в Санкт-Петербурге — это не просто большой участок в центре города, а место с богатой и живой историей, которая отражала дух и особенности времен в России. Сегодня там гуляют туристы и даже не догадываются, сколько невероятных историй хранит эта земля.

От болота до парадной площади

В начале XVIII века здесь было настоящее болото — низина с деревьями и кустарниками, через которую протекала речка Мья (ныне Мойка).

Когда Петр I решил построить Петербург, то рядом с этим болотом заложили Летний сад — царскую резиденцию. Чтобы сделать землю пригодной для прогулок и мероприятий, болото осушили, выкопав несколько каналов, в том числе Лебяжий и Красный. Так появилось ровное и просторное место, которое сначала называли просто «Большим лугом», сообщает сайт Путешествие по Санкт-Петербургу.

Военная площадка и народные гуляния

Название «Марсово поле» появилось в 1760-х годах, когда императрица Елизавета Петровна решила использовать эту территорию для военных учений и парадов, вдохновившись римским Марсовым полем — местом для тренировок легионеров.

Здесь устраивали смотры войск, парады и праздники в честь побед, например, после Северной войны. Но официальные торжества часто переходили в народные гуляния с традиционными забавами: качелями, каруселями, балаганами, снежными горками зимой и фейерверками, которые называли «потешными огнями» — отсюда и другое название поля — «Потешное».

Военное значение и легенды

При Павле I Марсово поле активно использовалось для военных целей — здесь проходили строевая подготовка, парады и даже наказания солдат. Из-за пыли от военных парадов поле даже прозвали «Петербургской Сахарой».

С этим местом также связано много легенд и мистических историй. Например, одна из них рассказывает о финской старухе, которая заявила, что раньше на болоте жила нечисть: русалки, утопленники и даже водяной.

Революции и мемориал

В XX веке Марсово поле стало свидетелем многих исторических событий. В 1917 году здесь проходили Февральская и Октябрьская революции. После этого поле превратилось в мемориальный комплекс: в 1918 году здесь похоронили погибших революционеров, а в 1919-м установили памятник Борцам за революцию.

В 1933 году здесь зажгли Вечный огонь — первый в СССР. Во время Великой Отечественной войны поле стало местом прощания с погибшими героями. Позже здесь появилась Могила Неизвестного Солдата.

Марсово поле сегодня

Сейчас Марсово поле — это тихое и красивое место в самом центре Петербурга, где можно прогуляться по тенистым аллеям, насладиться исторической атмосферой и почтить память героев. Прогулка здесь — словно путешествие во времени, которое позволяет почувствовать дух города и его судьбу.