Путешествие в Петербургскую Швейцарию: что посмотреть и чем заняться в Токсово

Токсово, расположенное всего в 15 км от Санкт-Петербурга, привлекает туристов своей удивительной историей, культурными и природными достопримечательностями. Этот поселок во Всеволожском районе — настоящая находка для ценителей старины, любителей активного отдыха, рыбалки, горных лыж и прогулок по живописным местам.

Благодаря чистому воздуху, красоте природы и великолепным видам Токсово часто называют Петербургской Швейцарией.

Как добраться: удобные маршруты из Санкт-Петербурга

Добраться до Токсово из Санкт-Петербурга можно несколькими способами. На общественном транспорте автобусы отправляются от станций метро «Проспект Просвещения» (маршрут №413), «Девяткино» (маршрут К-619) и «Парнас» (маршрут К-674). Время в пути составляет 25-30 минут. По железной дороге ежедневно курсируют электропоезда, проходящие через Токсово. Путь займет 30-40 минут.

Также до поселка легко добраться на автомобиле. Удобное расположение делает Токсово доступным для быстрых и насыщенных поездок на выходные.

Токсовские озера: жемчужины природы

Как пишет fiesta.ru, в Токсово более десяти живописных озер, и каждое из них уникально. Самое крупное озеро — Кавголовское. Его площадь составляет 6,8 кв. м.

Озеро Хепоярви примечательно глубиной до 12,5 м. С его южного берега открывается прекрасный вид на склон ледникового плато, собор и спортивные сооружения. Большинство водоемов образованы в результате таяния ледников, а некоторые озера имеют искусственное происхождение.

На берегах озер много прекрасных мест для рыбалки, отдыха и пикника с друзьями и близкими. Озера Токсово — это оазисы спокойствия и красоты, идеальные для отдыха от городской суеты.

Тропа здоровья вокруг озера Хепоярви: путешествие по живописным местам

Поселок Токсово называют Петербургской Швейцарией за великолепные виды, чистый воздух и красоту природы.

Маршрут тропы здоровья проходит по самым живописным местам. Варианты дистанции — 10, 20 и 30 км. Первый обычно проходят пешком, второй и третий подходят для велосипедистов. Начало и финиш маршрута — у базы «Кавголово». Заблудиться здесь сложно, поскольку маркеры на тропе не дают сбиться с пути.

Прогулка по холмистой местности среди сосен дарит много впечатлений. Летом по дороге можно собрать малину, голубику, чернику, встретить белок, а на озере увидеть бобра или цаплю. Зимой здесь открываются невероятные виды заснеженного леса.

: уникальный питомник зубробизонов

Место для семейного отдыха в гармонии с природой находится всего в 15 км от города в живописном месте. Уникальный питомник, где содержат 8 зубробизонов, — самый северный в Европе. Парк работает ежедневно, парковка и посещение бизонов бесплатные.

«Зубровник» — это возможность познакомиться с редкими животными и провести время на свежем воздухе. Это уникальное место, где можно увидеть редких животных в естественной среде обитания и узнать много интересного об их жизни.

Музей живых сов «ФилоСовия»: общение с ночными хищниками

Музей расположен в глубине еловой аллеи, в небольшом деревянном домике. Здесь живут десять видов сов, которые могут перемещаться достаточно свободно, хотя и зафиксированы за лапки. Можно познакомиться с болотной совой или с сипухой обыкновенной. Желающие могут посетить мастер-классы, праздничные мероприятия, провести фотосессию с совами.

Музей предлагает разнообразные программы для посетителей всех возрастов, включая мастер-классы и праздничные мероприятия.

Другие достопримечательности: церкви, усадьбы и горнолыжные курорты

Помимо озер, тропы здоровья, «Зубровника» и «ФилоСовии», в Токсово есть и другие интересные места. Здесь можно посетить старинные церкви, увидеть остатки дворянских усадеб, а зимой насладиться горнолыжным спортом на местных курортах.

Токсово — это идеальное место для отдыха от городской суеты и наслаждения природой. Здесь можно подышать свежим воздухом, полюбоваться живописными пейзажами, познакомиться с уникальными животными и узнать много интересного об истории и культуре этого края.