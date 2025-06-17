Останутся ли на улицах Северной столицы конные экипажи: все важные нюансы

Власти дали шанс бизнесменам создать цивилизованный транспорт из карет с лошадьми.

Петербургские кареты с лошадьми — это уже почти часть городской легенды. Туристы с удовольствием садятся в экипажи, чтобы прокатиться по Невскому проспекту и прочувствовать атмосферу старого города.

Но за красивой картинкой скрывается много проблем, которые давно требуют решения.

Проблемы каретного бизнеса: что не так?

Основные претензии к этому виду транспорта таковы:

Отсутствие контроля и безопасности. Кареты не проходят техосмотр, не имеют государственных номеров, а кучеры зачастую не имеют водительских прав. Проблемы с лошадьми. Нет комфортабельных стоянок для отдыха и кормления животных. Оплата и налоги. Большинство карет принимают только наличные, не выдают чеки, а многие извозчики не платят налоги, что создает тень вокруг бизнеса, сообщает Петербургский дневник. Безопасность пассажиров и пешеходов. Бывали случаи аварий и инцидентов: например, в 2023 году нетрезвый человек пытался оседлать лошадь, которая испугалась и понеслась в толпу.

Что предлагают власти и депутаты?

В апреле 2025 года в Заксобрании Петербурга прошли горячие дебаты по поводу конного транспорта. Депутаты и представители различных комитетов обсуждали, как навести порядок.

Тогда было предложено ограничить конные прогулки в центре города, выделив для карет специальные зоны и маршруты.

МВД выступило за полный запрет конных прогулок в историческом центре, аргументируя это вопросами безопасности и жизни людей.

Комитет по культуре и Управление ветеринарии выступают за сохранение карет, но с четкими правилами и контролем.

Комитет по туризму настаивает на эксперименте: дать предпринимателям полгода, чтобы согласовать маршруты, установить фиксированные цены и легализовать бизнес с уплатой налогов.

Реакция бизнеса и экспертов

Владельцы карет признают, что порядок нужен. Например, генеральный директор конного клуба «ВАЛКиТ» рассказал, что у них утверждены маршруты, которые работают уже 25 лет, и что они платят налоги, ухаживают за лошадьми, а также имеют реабилитационный центр для животных.

Эксперты туристической отрасли считают, что кареты — это важная часть исторического облика Петербурга, и полное исчезновение гужевого транспорта сделает центр скучным и безликим.

Вместо запретов они предлагают инвестировать в цивилизованный бизнес, создать инфраструктуру (стоянки, мастерские), ввести стандарты и лицензирование, как это сделано в европейских городах.

Что будет дальше?

Владельцам дали время до конца июня, чтобы сформулировать свои предложения и согласовать правила работы.

Если компромисс будет найден, кареты останутся в центре, но уже в новом, более цивилизованном виде: с утвержденными маршрутами, лицензированными кучерами, техосмотром экипажей и заботой о лошадях.

Если же бизнес не сможет адаптироваться, конные прогулки могут уйти из исторического центра навсегда.