Городовой / Город / Останутся ли на улицах Северной столицы конные экипажи: все важные нюансы
Эксклюзив
Последние новости
Тайное венчание и дочь: выходила ли замуж Екатерина II за князя Потемкина Общество
Загадочный памятник Петру I у Михайловского замка: почему монументу долгое время не могли найти место Город
Плюс 20% к благосостоянию: как вырастет минимальная зарплата в России Общество
«Маркизова лужа» превращается в курорт: как Сестрорецк стал любимым местом отдыха петербургской интеллигенции Город
Пляжный отдых XIX века: как «купальные кареты» оберегали петербургских дам от чужих взглядов на Финском заливе Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив Туризм Продукты питания
Категории
Общество Спорт

Останутся ли на улицах Северной столицы конные экипажи: все важные нюансы

Опубликовано: 17 июня 2025 16:33
Карета, Эрмитаж
Останутся ли на улицах Северной столицы конные экипажи: все важные нюансы
globallookpress/ Усманов Замир

Власти дали шанс бизнесменам создать цивилизованный транспорт из карет с лошадьми.

Петербургские кареты с лошадьми — это уже почти часть городской легенды. Туристы с удовольствием садятся в экипажи, чтобы прокатиться по Невскому проспекту и прочувствовать атмосферу старого города.

Но за красивой картинкой скрывается много проблем, которые давно требуют решения.

Проблемы каретного бизнеса: что не так?

Основные претензии к этому виду транспорта таковы:

  1. Отсутствие контроля и безопасности. Кареты не проходят техосмотр, не имеют государственных номеров, а кучеры зачастую не имеют водительских прав.
  2. Проблемы с лошадьми. Нет комфортабельных стоянок для отдыха и кормления животных.
  3. Оплата и налоги. Большинство карет принимают только наличные, не выдают чеки, а многие извозчики не платят налоги, что создает тень вокруг бизнеса, сообщает Петербургский дневник.
  4. Безопасность пассажиров и пешеходов. Бывали случаи аварий и инцидентов: например, в 2023 году нетрезвый человек пытался оседлать лошадь, которая испугалась и понеслась в толпу.

Что предлагают власти и депутаты?

В апреле 2025 года в Заксобрании Петербурга прошли горячие дебаты по поводу конного транспорта. Депутаты и представители различных комитетов обсуждали, как навести порядок.

Тогда было предложено ограничить конные прогулки в центре города, выделив для карет специальные зоны и маршруты.

МВД выступило за полный запрет конных прогулок в историческом центре, аргументируя это вопросами безопасности и жизни людей.

Комитет по культуре и Управление ветеринарии выступают за сохранение карет, но с четкими правилами и контролем.

Комитет по туризму настаивает на эксперименте: дать предпринимателям полгода, чтобы согласовать маршруты, установить фиксированные цены и легализовать бизнес с уплатой налогов.

Реакция бизнеса и экспертов

Владельцы карет признают, что порядок нужен. Например, генеральный директор конного клуба «ВАЛКиТ» рассказал, что у них утверждены маршруты, которые работают уже 25 лет, и что они платят налоги, ухаживают за лошадьми, а также имеют реабилитационный центр для животных.

Эксперты туристической отрасли считают, что кареты — это важная часть исторического облика Петербурга, и полное исчезновение гужевого транспорта сделает центр скучным и безликим.

Вместо запретов они предлагают инвестировать в цивилизованный бизнес, создать инфраструктуру (стоянки, мастерские), ввести стандарты и лицензирование, как это сделано в европейских городах.

Что будет дальше?

Владельцам дали время до конца июня, чтобы сформулировать свои предложения и согласовать правила работы.

Если компромисс будет найден, кареты останутся в центре, но уже в новом, более цивилизованном виде: с утвержденными маршрутами, лицензированными кучерами, техосмотром экипажей и заботой о лошадях.

Если же бизнес не сможет адаптироваться, конные прогулки могут уйти из исторического центра навсегда.

Новости по теме
В Ленобласти усилят контроль безопасности в магазинах и ТЦ: что изменится В Ленобласти усилят контроль безопасности в магазинах и ТЦ: что изменится 21 января 2025 19:33
Круизный отдых: почему стоит попробовать — удобство, безопасность и разнообразие маршрутов Круизный отдых: почему стоит попробовать — удобство, безопасность и разнообразие маршрутов 10 июня 2024 09:00
Пляжный отдых XIX века: как «купальные кареты» оберегали петербургских дам от чужих взглядов на Финском заливе Пляжный отдых XIX века: как «купальные кареты» оберегали петербургских дам от чужих взглядов на Финском заливе 20 июня 2025 22:03
Работать не больше 36 часов: Минпросвещения вводит тотальный контроль над школьными предметами Работать не больше 36 часов: Минпросвещения вводит тотальный контроль над школьными предметами 20 июня 2025 16:31
От себя или на себя: ученые назвали единственный безопасный способ вешать туалетную бумагу — и он вас удивит От себя или на себя: ученые назвали единственный безопасный способ вешать туалетную бумагу — и он вас удивит 19 июня 2025 11:32
Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще