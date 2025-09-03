Родительская паника из-за «Электронного дневника»: что делать, если данных о ребенке нет

Родители петербургских школьников столкнулись с трудностями при доступе к электронным дневникам.
После перехода на авторизацию через «Госуслуги» многие обнаружили, что их профили недоступны.
Ответ Смольного
В Комитете по образованию города, однако, заявили в беседе с «КП-Петербург», что система работает корректно.
По информации Смольного, данные детей и расписания отображаются правильно, а функции пополнения счета на питание и контроля доступа функционируют.
Что делать, если данных нет?
Родителям рекомендовано обратиться в школу. Особое внимание уделено пользователям мобильного приложения на Android: им необходимо обновить его через RuStore. Версия для AppStore находится на проверке.