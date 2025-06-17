Кюрлевские карьеры: как искусственные озера превратились в райский уголок для отдыхающих

Как искусственные озера превратились в райский уголок для отдыхающих?

Озеро Донцо в Ленинградской области пользуется большой популярностью у жителей города и Ленинградской области. Посетители иначе называют его «петербургскими Сейшелами». В чем секрет этого места и почему туристы о нем почти не знают?

Уникальный цвет воды: Белоснежный песок сквозь лазурную гладь

Дело в том, что водоем имеет уникальный цвет воды, сквозь которую виден белоснежный песок.

Водоем является частью так называемых Кюрлевских карьеров — это искусственные озера, расположенные в Ленобласти в районе деревень Донцо и Пятая Гора. Самый крупный карьер и является озером Донцо.

Даже в будние дни на озеро приезжает очень много горожан, а добраться до него можно только на машине — общественный транспорт сюда не ходит. Дорога из Петербурга займет около 1,5-2 часов.

История происхождения: Добыча извести и родниковые воды

Когда-то в этих местах добывали известь, затем углубления заполнила вода из родников, которые питают и реку Оредеж. Сочетание кристально чистого содержимого и мелового дна, насыщенного углекислым кальцием, и создаёт необычный оттенок на поверхности озера.

Водоем имеет небольшие размеры: максимальная длина составляет 1,3 километра, ширина — 1,2 километра. С западной стороны в озеро на 500 метров вдается полуостров шириной около 200 метров. Южнее него располагается пляж «Голубые озера».

Как пишет gorbilet, на восточной и северной стороне не купаются, так как нет подходов к воде.

Озеро находится на территории природного памятника «Истоки реки Оредеж в урочище Донцо», здесь растут редкие виды растений, а также обитают птицы, занесенные в Красную книгу.

Опасность: Много змей, случаи укусов гадюк

Единственный минус: много змей. Были случаи, когда отдыхающих кусали гадюки.

Почему озеро Донцо так популярно у петербуржцев?

Уникальная красота: Белый песок и лазурная вода создают неповторимую атмосферу.

Близость к городу: Озеро находится недалеко от Петербурга, что делает его доступным для однодневных поездок.

Возможность отдохнуть на природе: Здесь можно насладиться тишиной и спокойствием, отдохнуть от городской суеты.

Чистая вода: Вода в озере кристально чистая, что делает купание приятным и безопасным.

Место для фотосессий: Озеро Донцо — отличное место для проведения фотосессий благодаря своей живописной природе.

Озеро Донцо — это прекрасное место для отдыха на природе, которое стоит посетить каждому жителю Петербурга и Ленинградской области.