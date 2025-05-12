Как надо ходить в Эрмитаж, чтобы навсегда разлюбить музеи.

Эрмитаж — один из крупнейших музеев мира, сокровищница искусства и культуры. Однако, посещение этого легендарного места может превратиться в настоящий кошмар, если не знать, как правильно себя вести. Есть проверенные способы превратить знакомство с прекрасным в незабываемое испытание. Можно воспользоваться ими и навсегда разлюбить ходить по музеям.

7 декабря — день открытых дверей в ад

Бесценные часы в бесконечной очереди — это испытание нервов и терпения на прочность. Для этого есть самые «горячие» даты.

7 декабря — день рождения музея. В этот день Эрмитаж объявляет «день открытых дверей», предоставляя ограниченное количество бесплатных онлайн-билетов. Однако, тысячи людей штурмуют Дворцовую площадь, надеясь получить заветный билет в кассе, что, как правило, заканчивается разочарованием. Успех только для тех, кто успел скачать билет онлайн, но ведь это так скучно — не правда ли?

Не менее «удачный» выбор — каждый третий четверг месяца, когда музей предлагает бесплатное посещение для некоторых категорий граждан РФ. Толпы людей, желающих сэкономить, гарантируют незабываемые впечатления от тесноты и суеты.

Как пишет «Окно в Россию», сезон белых ночей (вторая половина июня) и зимние каникулы (первая неделя января) — также отличные варианты для тех, кто любит очереди и толпы. В эти периоды парадные залы Зимнего дворца превращаются в настоящий «час пик», где можно ощутить себя селедкой в бочке.

Касса: игноририрование онлайн-билетов

Чтобы по-настоящему прочувствовать «прелести» посещения Эрмитажа, ни в коем случае не надо покупать билеты онлайн. Лучше встать в самую длинную очередь в кассу и наслаждаться общением с такими же страдальцами.

Следует забыть о кассах Главного штаба, там, как правило, меньше посетителей, и билеты можно купить быстрее. Если нужен максимальный дискомфорт, то нужно выбирать самые переполненные кассы.

Никаких планов: пусть занесет в Главный штаб за саркофагами

Про онлайн-билеты все понятно, нужно просто забыть о них. Но зачем тратить время на изучение коллекций и планирование маршрута?

В зданиях Эрмитажа, расположенных вокруг Дворцовой площади, находится более 40 тематических коллекций — от Древнего Египта до итальянского Возрождения.

Конечно, есть зануды, которые ценят свое время, и составляют маршруты по сайту, чтобы посмотреть конкретные выставки. Но это не для тех, кто любит страдать. Лучше отправиться на поиски приключений и искать египетские саркофаги в Главном штабе, даже если их там нет. Не нужно бояться заблудиться — это часть незабываемого опыта.

Эрмитаж без границ: посещаем все филиалы — даже если сил уже нет

Эрмитаж —это не только Зимний дворец, но и целый комплекс зданий, хранящих миллионы произведений искусства. Чтобы по-настоящему оценить масштаб коллекции, нужно посетить все филиалы музея, даже если остались силы только на то, чтобы волочить ноги.

В Главный музейный комплекс входят: Зимний дворец, Малый Эрмитаж, Новый Эрмитаж, Зимний дворец Петра I. Но это только начало.

Также нужно посетить: здание Главного штаба, Дворец Меншикова, Музей Императорского фарфорового завода, реставрационно-хранительский центр «Старая Деревня», Биржу (находящуюся на реставрации), а также филиалы в Казани, Выборге и Омске.

Чтобы осмотреть все экспонаты Эрмитажа — потребуется не одна неделя, а то и месяц. Но разве это может остановить настоящего ценителя мучений?

Бегом по музею: осмотр экспонатов за 30 секунд — и ни секундой больше

В Эрмитаже хранится более трех миллионов произведений искусства. Чтобы уделить каждому экспонату хотя бы полминуты, потребуется почти три года. Но ведь у людей нет столько времени, поэтому не стоит задерживаться возле каждой картины или скульптуры.

Лучше пробежать бегом по залам, бросая мимолетные взгляды на экспонаты. Главное, успеть сделать селфи на фоне самых известных шедевров, чтобы потом похвастаться в социальных сетях.

Не стоит забивать себе голову историей искусства и не читать описания экспонатов. Цель — пройти как можно больше залов и поставить галочку в списке «я был в Эрмитаже».

Никаких перерывов на кофе и туалет

Чтобы максимально увеличить время, проведенное в мучениях, нужно забыть об отдыхе. Никаких перерывов на кофе, чай или посещение туалета.

Пить и есть можно по дороге, чтобы не терять драгоценные минуты. Если напала усталость, то просто нужно продолжать идти, превозмогая себя. Важно помнить, что цель — не наслаждение искусством, а максимальный дискомфорт.

Тактильные ощущения бонусом

Представление об Эрмитаже будет неполным, если не попробовать прикоснуться к экспонатам. Можно считать, что не были в музее, если не сделали селфи в обнимку со статуей, не посидели на императорском троне и не довели до сердечного приступа бабушку-смотрительницу, пытаясь залезть в саркофаг. Искусство должно быть ближе к народу.

Следуя этим простым советам, можно гарантированно превратить посещение Эрмитажа в незабываемое испытание, которое будет вспоминаться с содроганием еще долгие годы.