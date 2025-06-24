От тысячи рублей до процента от выручки: Петербург может изменить систему выплат от кикшеринга — что ждет рынок электросамокатов

Смольный предварительно договорился с кикшеринговыми компаниями о поступлении от них выплат в городской бюджет.

Соглашение об этом планируется подписать до конца июля, сообщил замглавы комитета по транспорту Михаил Казаков на заседании постоянной комиссии Заксобрания по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.

Это важный шаг в регулировании рынка электросамокатов и создании комфортной городской среды для всех петербуржцев.

«Самокатный налог»: 1000 рублей за устройство в сезон

Предполагается, что операторы сервисов аренды электросамокатов будут платить за каждый размещенный на территории города самокат по 1000 рублей в сезон. Сейчас в Петербурге насчитывается 42 тысячи устройств, что может принести в городской бюджет 42 миллиона рублей.

Как отмечает председатель комиссии, депутат ЗакСа Алексей Цивилев, есть договоренность, что кикшеринги заплатят взнос и за прошлый сезон. В 2024 году на улицах города было около 40 тысяч устройств, то есть совокупный размер выплат составит около 82 миллионов рублей.

Куда пойдут деньги

Как пишет «Фонтанка», эти средства планируется направить на развитие инфраструктуры для электросамокатов, а именно — на создание специальных зон для парковки самокатов.

Это поможет решить проблему беспорядочно разбросанных устройств на тротуарах и сделать город более удобным для пешеходов.

«Мы неоднократно заявляли о готовности участия в развитии инфраструктуры для СИМ в Санкт-Петербурге. Уверены, что это будет способствовать еще большему комфорту как пользователей кикшеринга, так и остальных жителей и гостей города», — сообщили в пресс-службе сервиса Whoosh.

От фиксированной выплаты — к проценту от выручки?

Участники заседания предложили увеличить сумму отчислений, заменив фиксированную выплату на процент от выручки сервисов. Михаил Казаков не исключил такой возможности в будущем, но сейчас, по его словам, нужно отработать существующий механизм.

Переход на процент от выручки может быть более справедливым и выгодным для города, так как позволит получать больше средств в случае увеличения популярности кикшеринга. Однако, это потребует разработки более сложной системы учета и контроля доходов операторов.

Как это работает: Механизм выплат

Ранее с предложением платить по 1000 рублей за каждый самокат и инвестировать эти деньги в инфраструктуру выступили сами кикшеринги. Смольный одобрил инициативу, что отразилось в тексте соглашения о правилах работы в городе, которое стороны подписали в марте 2025 года.

С тех пор они работают над механизмом, который позволит законным способом получить эти средства от частных компаний. Как сообщалось ранее, посредником может стать Ассоциация операторов микромобильности, что сделает процесс более прозрачным и контролируемым.

Договоренность между Смольным и кикшеринговыми компаниями — это важный шаг на пути к цивилизованному рынку электросамокатов в Петербурге.

Выплаты в городской бюджет и создание специальной инфраструктуры помогут сделать город более комфортным и безопасным для всех его жителей.