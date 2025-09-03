«Петербургский сувенир»: что предложит Смольный туристам и местным ремесленникам

Новости по теме

Иск за еду: мужчина в Москве пытается сделать магазины Петербурга бесплатными

Перейти

Тайны старинного фарфорового дисконта в Петербурге: что скрывает магазин на Бабушкина

Перейти

Петербург без глянца: как живет Апрашка — заброшенный уголок Петербурга с большой историей

Перейти

Эксперимент не удался: магазины без кассиров в Петербурге пока не прижились — вот что с ними не так

Перейти

Этому магазину сладостей в Петербурге уже 122 года: раньше тут закупались сливки общества, а теперь может зайти любой турист

Перейти