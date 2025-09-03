«Петербургский сувенир»: что предложит Смольный туристам и местным ремесленникам

Проект нацелен на продвижение сувенирной продукции, произведенной в Петербурге, включая изделия ремесленников.
Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле рассчитывает выделить из городского бюджета 33 млн рублей на реализацию проекта в 2026 году.
Льготная аренда
Власти планируют открыть не менее одного магазина под единой вывеской «Петербургский сувенир» в Центральном районе, вблизи исторических мест и достопримечательностей.
Как пишет spb.vedomosti.ru, петербургским производителям будут предоставлены места в аренду на льготных условиях.
Кроме того, рассматривается возможность размещения сувенирной продукции в поп-ап магазинах в торговых центрах.