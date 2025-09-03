Городовой / Город / «Петербургский сувенир»: что предложит Смольный туристам и местным ремесленникам
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

«Петербургский сувенир»: что предложит Смольный туристам и местным ремесленникам

Опубликовано: 3 сентября 2025 23:03
сувениры
«Петербургский сувенир»: что предложит Смольный туристам и местным ремесленникам
globallookpress/Komsomolskaya Pravda

Власти Санкт-Петербурга анонсировали запуск нового проекта «Петербургский сувенир», который стартует в марте-апреле 2026 года после завершения «Петербургского дизайна»

Проект нацелен на продвижение сувенирной продукции, произведенной в Петербурге, включая изделия ремесленников.

Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле рассчитывает выделить из городского бюджета 33 млн рублей на реализацию проекта в 2026 году.

Льготная аренда

Власти планируют открыть не менее одного магазина под единой вывеской «Петербургский сувенир» в Центральном районе, вблизи исторических мест и достопримечательностей.

Как пишет spb.vedomosti.ru, петербургским производителям будут предоставлены места в аренду на льготных условиях.

Кроме того, рассматривается возможность размещения сувенирной продукции в поп-ап магазинах в торговых центрах.

Автор:
Ксения Пронина
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще