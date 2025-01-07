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Петербуржцам станет сложнее получить автокредит: новые правила с 2025 года

7 января 2025 15:03
Мужчина в автосалоне с деньгами
Петербуржцам станет сложнее получить автокредит: новые правила с 2025 года
Фото Городовой ру/ globallookpress - автор Sergey Elagin

Бумажной волокиты станет еще больше.

С 2025 года в России, и в частности в Санкт-Петербурге, вступают в силу новые правила для получения автокредитов, которые значительно изменят процесс оформления займов. Теперь гражданам, обращающимся в банк за автокредитом, будет необходимо официально подтвердить свой доход.

Ранее банки могли кредитовать клиентов на основании косвенных подтверждений и самодеклараций, но теперь это станет невозможным. Подтверждение дохода будет осуществляться исключительно через справку 2-НДФЛ.

Требование о предоставлении справки 2-НДФЛ будет распространяться на кредиты, превышающие 1 миллион рублей. Учитывая, что средний размер автокредита по стране составляет 1,5 миллиона рублей, данное нововведение затронет большинство заемщиков, включая жителей Санкт-Петербурга. Центробанк России уверен, что это правило позволит более точно оценить риски заемщиков и минимизировать возможные проблемы с выплатами. Кроме того, нововведение должно стимулировать использование электронных сервисов, таких как портал «Госуслуги», для подтверждения официальных доходов.

В связи с этими изменениями, петербуржцам, планирующим покупку автомобиля в кредит в следующем году, стоит заранее подготовиться и получить справку 2-НДФЛ. Это позволит избежать задержек и проблем при оформлении займа.

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Автор:
Юлия Степанова
Общество АвтотранспортКредиты
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