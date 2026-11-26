Петербуржцев предупредили об опасной погоде: снег и скользкие дороги

Чего ждать и как вести себя в такую погоду

Конец ноября в Северной столице — время сюрпризов: температура то ползёт выше нуля, то резко падает, из‑за чего на тротуарах и дорогах моментально появляется скользкая корка. Спасатели бьют тревогу: 26 ноября город накроет снег, а вслед за ним — коварная гололедица.

Что говорят синоптики и спасатели

По данным ФГБУ «Северо‑Западное УГМС», 26 ноября в Петербурге ожидаются снежные осадки, а из‑за перепадов температуры на проезжей части и тротуарах быстро образуется наледь.

МЧС выпустило экстренное предупреждение и просит горожан быть предельно внимательными. Коммунальные службы уже перешли на усиленный режим: магистрали и мосты заранее обрабатывают реагентами, но полностью исключить риск наледи невозможно.

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водителям: держите увеличенную дистанцию, не гоните и избегайте резких манёвров — особенно у переходов, мостов и путепроводов;

пешеходам: выбирайте обувь с нескользящей подошвой и переходите дорогу только по оборудованным переходам, убедившись, что машины успевают затормозить;

всем: учитывайте, что тормозной путь на льду сильно увеличивается — даже при небольшой скорости остановиться мгновенно не получится.

В такую погоду спешка — главный враг. Спокойный темп и внимательность помогут добраться до места без происшествий.

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