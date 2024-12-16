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Приметы на 17 декабря: что можно и нельзя

16 декабря 2024 22:04
Если женщина сделает всего одну вещь — принесет удачу в дом на весь год: приметы на 17 декабря
Приметы на 17 декабря: что можно и нельзя
Фото Городовой.ру

Православные чтят память святой Варвары, защитницы от болезней и недугов.

Православная церковь 17 декабря вспоминает святую великомученицу Варвару Илиопольскую, известную своей красотой и преданностью вере. Ее история полна испытаний, мученичества и чуда, что сделало святую особо почитаемой на Руси.

История святой Варвары

Варвара была дочерью знатного язычника, который заключил ее в башню, чтобы оградить от чужих взглядов. В уединении девушка размышляла о мире и пришла к вере в единого Бога. Позже, когда отец позволил ей покинуть башню, Варвара крестилась. Узнав об этом, отец в гневе подверг ее мучениям и сам казнил, обезглавив свою дочь. По преданию, в тот момент раздался гром, и молния поразила ее палача.

На Руси святую Варвару почитали как покровительницу от болезней. Матери молились ей за здоровье своих детей, прося защитить их от злых сил.

Народные традиции и приметы

17 декабря наши предки начинали подготовку к зимним праздникам, называя этот процесс «варварить». Считалось, что хозяйка, вставшая рано в этот день, принесет удачу в дом на весь год.

С приходом морозов в народе говорили: «Трещит Варюха — береги нос да ухо!» Также отмечали, что зимние холода делали дороги крепче, и добавляли: «Варвара мостит, Савва гвозди острит, Никола прибивает». И вот это в Петеребурге точно стоит проверить.

Женщины верили, что сны в ночь на Варварин день могут быть пророческими и старались их запоминать.

Приметы погоды на Варварин день

  • Восточный ветер указывает на сильные морозы.
  • Ясное небо, усыпанное звёздами, предвещает крепкие морозы.
  • Красный закат — следующий день будет ясным и холодным.

Именины 17 декабря

В этот день поздравляют Василия, Ивана, Николая, Дмитрия, Александра, Геннадия, Алексея, Екатерину, Киру и Анастасию.

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Автор:
Максакова Яна
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