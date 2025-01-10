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Выплаты учителям, переехавшим в новые регионы России, увеличили до 2 млн

10 января 2025 19:32
Учитель
Выплаты учителям, переехавшим в новые регионы России, увеличили до 2 млн
globallookpress/ Aleksey Smyshlyaev

Правительство всерьез взялось за сферу образования.

С января 2025 года программа «Земский учитель» стала еще привлекательнее для учителей, готовых переехать в небольшие города и поселки. Размер выплат для участников программы в новых регионах России увеличен до 2 млн рублей, а для остальных остается на уровне 1 млн рублей.

Что это значит для учителей Петербурга?

Программа «Земский учитель» — это отличная возможность для петербуржских педагогов не только улучшить свое финансовое положение, но и внести вклад в развитие образования в отдаленных уголках страны, а также сменить городской шум на более спокойную обстановку в сельской местности, рабочем поселке или небольшом городе с населением до 50 тысяч человек. При этом они получают значительную единовременную выплату:

  • 1 млн рублей — при переезде в любой регион, кроме Дальнего Востока и новых субъектов РФ.
  • 2 млн рублей — для тех, кто решится на переезд в ДНР, ЛНР, Запорожскую или Херсонскую области.

«По поручению президента Владимира Путина программа продлена до 2030 года. Она будет продолжена в рамках нацпроекта "Молодежь и дети"», — отметил зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко.

С момента запуска проекта в 2020 году участниками стали порядка 6,3 тысячи педагогов, сообщается на сайте правительства РФ.

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Автор:
Максакова Яна
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