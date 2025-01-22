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Многодетные семьи могут получить право на бесплатный проезд по платным дорогам

22 января 2025 15:02
Семья в автомобиле
Многодетные семьи могут получить право на бесплатный проезд по платным дорогам
Городовой ру

Новое предложение Госдумы.

Многодетным семьям в Петербурге могут предоставить право бесплатного проезда по платным автомобильным дорогам. Соответствующую инициативу внесет в Госдуму фракция «Справедливая Россия — За правду» во главе с Сергеем Мироновым.

Как указано в пояснительной записке, сейчас такие семьи не освобождены от платы за проезд, хотя законодательство позволяет владельцам платных дорог вводить дополнительные категории пользователей, которые могут быть освобождены от оплаты.

«В настоящее время многодетные семьи не освобождены от платы за проезд по платным автомобильным дорогам и платным участкам автомобильных дорог, не смотря на закрепленное в законодательстве право собственника платной автомобильной дороги устанавливать дополнительные категории пользователей платных автомобильных дорог, освобождаемых от взимания платы за проезд», — говорится в документе.

Авторы инициативы подчеркивают, что принятие такого решения сократит расходы семей на проезд и укрепит их право на свободу передвижения. Сергей Миронов добавляет:

«С учетом стоимости бензина и питания семьи в дороге, сумма набегает немалая, и поэтому государство должно освободить людей от ненужных трат».

Эта мера может стать значительным подспорьем для многодетных семей Петербурга, где затраты на транспорт и питание во время поездок существенно влияют на бюджет. Теперь остается ждать рассмотрения инициативы в Госдуме, пишет источник.

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    Автор:
    Максакова Яна
    Общество Санкт-ПетербургСемья
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