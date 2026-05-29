Платный вид на Неву: набережные Робеспьера и Смольная пополняют список зон платной парковки

Изменения вступят в силу с 1 июля.

В центре города и на Петроградке снова меняются правила парковки. Рассказываем, где теперь придется платить и сколько.

Где расширят зону парковки с 1 июля

С 1 июля платных мест станет больше, сообщает городской Комитет по транспорту. В список добавят три популярных участка:

Всю Смольную набережную (от Смольного проезда до Водопроводного переулка).

Набережную Робеспьера (от Водопроводного переулка до Литейного проспекта).

Прожекторную улицу на Крестовском острове.

Новые цены уже с 1 июня

Цены на парковку — штука гибкая. Власти проанализировали, где машин слишком много, а где улицы пустуют. В итоге на семи участках тарифы пересмотрели:

Где станет дешевле: На Миргородской улице цена упадет почти в три раза — со 280 до 100 рублей в час. Где цена «кусается»: Самым дорогим станет Полтавский проезд. Там за час придется отдать 360 рублей. Средний тариф: На Суворовском, Синопской набережной и улице Черняховского установят ценник в 200 рублей за час.

Почему цены разные?

Все просто: это математика. Специалисты несколько месяцев считали машины на улицах. Если парковка вечно забита под завязку, цену поднимают, чтобы освободить места. Если стоит пустая — снижают.

Цель — сделать так, чтобы всегда было свободно хотя бы 10–15% мест.

Полезно знать водителю

Если вы живете в этих районах, не забудьте оформить парковочное разрешение жителя. Оно стоит 1800 рублей в год и позволяет парковаться в границах своего района практически бесплатно.

Без него ежедневные поездки влетят в копеечку.

Ранее «Городовой» рассказывал, когда в Петербурге будут работать ночные рейсы автобусов и метро.