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Привыкли закупаться в «Магните»? Вот что выявила проверка в Петербурге

21 февраля 2025 20:43
Магазин
Привыкли закупаться в «Магните»? Вот что выявила проверка в Петербурге
Городовой ру

Заботой о покупателях там и не пахнет.

Когда хочется сэкономить, многие выбирают крупные сети, надеясь на контроль качества и честные ценники. Казалось бы, в таких магазинах регулярно проходят проверки, а поставщики строго отбираются. Но, как оказалось, на деле не все так гладко. В одном из петербургских «Магнитов» расположенного по адресу: Александра Матросова, 20 к2, 194100, Санкт-Петербург, Сампсониевское, Выборгский район, 1 этажобщественные, контролеры обнаружили серьезные нарушения.

Что не так с товарами?

🔹 Фальшивые ценники
Покупатели выбирали продукты с надписью «Без заменителя молочного жира», но на деле среди них оказались товары с ЗМЖ. Внимательный покупатель мог бы заметить подвох, но далеко не каждый изучает состав перед покупкой.

🔹 Испорченная упаковка
На полках обнаружены продукты с нарушенной упаковкой. Такие товары потенциально опасны – через микротрещины в них могли попасть бактерии, а сам продукт мог утратить свежесть.

🔹 Несоблюдение температурного режима
В магазине были найдены товары, которые хранились при неподходящей температуре. Для молочной продукции, замороженных и охлажденных продуктов это особенно критично.

🔹 Полный хаос с информацией
Замороженные крабовые палочки «КрабОК» продавались вообще без данных о сроке годности, условиях хранения и даже без указания производителя. Без этой информации покупка превращается в лотерею – неизвестно, безопасен ли товар и можно ли его есть.

🔹 Где ценники?
Некоторые товары лежали на полках без ценников. Для покупателя это всегда риск: на кассе сумма может неприятно удивить, но отказаться от товара уже неудобно.

🔹 Плесень в овощном отделе
Мандарины на развес оказались покрыты плесенью, а это значит, что их даже случайное прикосновение могло привести к заражению других фруктов.

Весь перечень нарушений можно посмотреть на странице в ВК «Общественного контроля», где потрудились даже опуликовать фотографии нарушений.

Как избежать подобных ситуаций?

✔ Всегда проверяйте целостность упаковки перед покупкой.
✔ Читайте состав, даже если ценник уверяет, что продукт без заменителей.
✔ Оценивайте внешний вид овощей и фруктов – плесень и повреждения должны стать поводом отказаться от покупки.
✔ Если отсутствует ценник – не стесняйтесь уточнять цену у сотрудников магазина.
✔ При обнаружении нарушений сообщайте в администрацию магазина или в контролирующие органы.

Подобные проверки показывают, что даже в известных сетях могут случаться неприятные сюрпризы. А значит, остается надеяться только на собственную внимательность и бдительность при выборе товаров.

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Автор:
Максакова Яна
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