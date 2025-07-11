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Компенсация до 1 декабря: что ждет пенсионеров, получающих выплаты через «Почту России»

Опубликовано: 11 июля 2025 14:02
Почта России и пенсии
Компенсация до 1 декабря: что ждет пенсионеров, получающих выплаты через «Почту России»
globallookpress/Petrov Sergey

К чему привели проверки Счетной палаты и что изменится для пенсионеров?

Правительство просят до 1 декабря установить компенсацию россиянам за несвоевременную выплату «Почтой России» пенсий и пособий.

Такие рекомендации в адрес кабмина и профильных министерств направил комитет Госдумы по защите конкуренции по итогам аудита организации, проведенного Счетной палатой.

Эксклюзивное право и прибыль «Почты России»

С мая 2023 года доставку пенсии могут осуществлять исключительно организации почтовой связи.

Так как с этой доставки от сумм выплат «Почта России» получает 1,17%, ее доход в 2024 году составил 32,69 млрд рублей.

Как установили аудиторы, организация в 2020–2024 годах получила доход 6,48 млрд рублей в качестве процентов за размещение целевых средств на банковских счетах.

Предпосылки к задержкам: вывод Госдумы

«Возможность извлечения «Почтой России» дохода от размещения целевых средств создает предпосылки к несоблюдению обществом сроков доставки пенсий и пособий», — говорится в документе депутатов Госдумы.

Компенсация: финансовый стимул

«В своих рекомендациях правительству мы предложили, чтобы «Почта России» выплачивала компенсацию за задержку пенсий россиянам. Очевидно, ей будут невыгодны такие выплаты, поэтому она станет выплачивать пенсии вовремя», — пояснил «Известиям» зампред комитета по защите конкуренции Госдумы Сергей Лисовский.

По его словам, размер такой компенсации должно будет установить правительство.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов высказался в поддержку идеи о введении компенсации за несвоевременную доставку пенсий.

При этом, по мнению депутата, размер выплаты должен быть ощутимым, чтобы исключить ситуацию, когда «Почте России» окажется выгоднее заплатить компенсацию, чем вовремя доставить деньги, и продолжить зарабатывать на задержках.

Автор:
Ксения Пронина
Общество
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