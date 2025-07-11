Компенсация до 1 декабря: что ждет пенсионеров, получающих выплаты через «Почту России»

Правительство просят до 1 декабря установить компенсацию россиянам за несвоевременную выплату «Почтой России» пенсий и пособий.
Такие рекомендации в адрес кабмина и профильных министерств направил комитет Госдумы по защите конкуренции по итогам аудита организации, проведенного Счетной палатой.
Эксклюзивное право и прибыль «Почты России»
С мая 2023 года доставку пенсии могут осуществлять исключительно организации почтовой связи.
Так как с этой доставки от сумм выплат «Почта России» получает 1,17%, ее доход в 2024 году составил 32,69 млрд рублей.
Как установили аудиторы, организация в 2020–2024 годах получила доход 6,48 млрд рублей в качестве процентов за размещение целевых средств на банковских счетах.
Предпосылки к задержкам: вывод Госдумы
«Возможность извлечения «Почтой России» дохода от размещения целевых средств создает предпосылки к несоблюдению обществом сроков доставки пенсий и пособий», — говорится в документе депутатов Госдумы.
Компенсация: финансовый стимул
«В своих рекомендациях правительству мы предложили, чтобы «Почта России» выплачивала компенсацию за задержку пенсий россиянам. Очевидно, ей будут невыгодны такие выплаты, поэтому она станет выплачивать пенсии вовремя», — пояснил «Известиям» зампред комитета по защите конкуренции Госдумы Сергей Лисовский.
По его словам, размер такой компенсации должно будет установить правительство.
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов высказался в поддержку идеи о введении компенсации за несвоевременную доставку пенсий.
При этом, по мнению депутата, размер выплаты должен быть ощутимым, чтобы исключить ситуацию, когда «Почте России» окажется выгоднее заплатить компенсацию, чем вовремя доставить деньги, и продолжить зарабатывать на задержках.