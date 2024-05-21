Почему кассиры не берут деньги из рук покупателя, а просят положить на блюдце

Многие покупатели хоть раз в жизни сталкивались с тем, что кассир отказывается брать деньги из рук, а просит положить их на специальную тарелочку или прилавок. И не все знают, в чем причина такой просьбы. Оказывается, так делают вовсе не для того, чтобы позлить клиента.

Связана ли просьба с суевериями

Считается, что передавать деньги из рук в руки — плохая примета. Якобы так можно навлечь себя негативную энергию их прошлого владельца. Учитывая, сколько покупателей за день встречает кассир, это могло бы стать вполне логичным объяснением. Но вряд ли так много работников торговли суеверны. На самом деле у подобной «‎странности» есть целых две причины.

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Почему просят класть деньги на блюдце

Ни одно из этих объяснений не связано с мистикой. Когда покупатель кладет деньги на блюдце, их видит и кассир, и камера наблюдения. Если вдруг с кассой возникнет проблема, например, обнаружится недостача или фальшивая купюра, магазину будет проще вычислить, в какой момент это произошло. Так что в первую очередь блюдце используют для вычисления мошенников.

Есть и другая причина. Она связана с удобством кассира. Если брать деньги из рук — есть вероятность их уронить, особенно когда покупатель держит и бумажные банкноты, и монеты. В этом плане еще очень проблематичны пожилые люди, которые часто могут насыпать мелочь мимо ладони. Чтобы не тратить время, кассиры просят положить деньги на блюдце — оттуда их можно быстро забрать и не задерживать очередь, пишет портал Travel Ask.

Как наказывают продавцов, если они примут фальшивую купюру

Сотрудники магазинов обязаны проверять купюры на подлинность. В случае возникновения сомнений кассир может отказаться принимать банкноту. Если же сотрудник примет фальшивку, то работодатель сможет выписать нехилый штраф.

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Могут ли наказать покупателя, если у него оказалась фальшивая купюра

Если у вас случайно оказалась фальшивая купюра, то наказать вас за это не могут. Даже если вы расплатитесь такой купюрой в магазине, то доказать, что вы умышленно расплатились поддельными деньгами, будет сложно.

Но это касается только тех случаев, когда человек не знает о том, что у него в кошельке фальшивка. Если же вы в курсе, что банкнота не настоящая, и пытаетесь ей расплатиться — это уже уголовно наказуемо.

Единственно верный способ избавиться от фальшивки — обратиться в полицию или банк. Там вас попросят написать заявление, а купюру заберут, зафиксировав всю необходимую информацию о ней. При этом вам нужно будет подробно описать, как у вас оказалась поддельная банкнота, а если их было несколько, расплачивались ли вы ими где-то еще.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru