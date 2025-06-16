«Кинули!»: история станции метро «Шушары», которую ждали не те люди в Петербурге

Кто и зачем построил станцию вдали от жилых кварталов?

Петербургские жители выражают свое недовольство тем, что станция метро «Шушары» носит название микрорайона, к которому, по сути, отношения не имеет из-за своей удаленности. Соответственно, стоило бы ее переименовать.

Почему так получилось и кто виноват в том, что станция, названная в честь района, оказалась оторвана от его жителей?

Отсутствие предложений о переименовании: Смольный решил еще в 2009-м

В Топонимической комиссии говорят, что предложений о переименовании не получали. Ее член, Андрей Рыжков пояснил, что еще в 2009-м Смольный определил, что данная станция Фрунзенского радиуса будет наречена «Шушарами»: дело в том, что вестибюль находится на территории одноименного МО и промзоны «Шушары».

Соответственно название соотносилось не с жилым массивом, а расположенными поблизости промышленными мощностями. Строили, как «спутник» депо «Южное».

Планы 80-х: «Шушары» для предприятий, а не для жителей

А исследователь метрополитена Дмитрий Графов говорит, что станцию «Шушары» могли построить еще в 80-е прошлого столетия, когда метро активно «расползалось» по Северной столице.

Тогда на юге хотели возвести две станции – «Шушары» и «Ижорскую» (последнюю в итоге «выкинули» из планов).

Как пишет Kudago, при этом строить «Шушары» намеревались на перспективу, изначально для улучшения транспортной доступности предприятий.

В общем, разгрузкой жилых массивов никто не задавался, а вот развитием новых городских территорий – да. Поэтому станцию видели как ТПУ и способ связи с промышленным районом.

Мнение местных жителей: «Как всегда кинули»

Местные жители пишут:

«Этой станции рады только колпинцы. И в оправдание постройки ненужной станции пишут всякую ерунду».

«Люди покупали жилье на перспективу, что будет метро. Как всегда кинули».

Предполагалось, что ежедневно станцией будут пользоваться около 60 000 человек, на деле оказалось всего 4 100. Для сравнения: пассажиропоток противоположной конечной станции фиолетовой линии — «Комендантский проспект» — составляет 52 000 человек.

Долгая дорога до метро: «Шушары» отрезаны от станции

Жителям поселка «Шушары» неудобно добираться до одноименной станции, поэтому они используют «Купчино».

Станция «Шушары» отрезана от поселка кольцевой автодорогой. Чтобы дойти до нее от Пушкинской улицы, понадобится около двух часов. Куда быстрее доехать до станции на автомобиле.

Однако, по утверждению местных жителей, рядом с ней практически невозможно оставить машину из-за маленького количества парковочных мест.

Привязка к электродепо: экономия на строительстве

Станция «Шушары» построена в промзоне из-за привязки к электродепо «Южное». При выборе другого места строительство бы значительно подорожало.

Популярность у жителей Колпино: чтанция для транзита

«Шушары» все же пользуются популярностью, но у жителей города Колпино. Оттуда до станции ходит полный пассажиров автобус.

У станции есть шанс приглянутся жителям «Шушар», если рядом с ней появятся новостройки. Но, согласно существующему генплану города, возведение жилья в той местности запрещено.

Ошибка проектирования или неизбежность?

История станции метро «Шушары» — это пример того, как благие намерения могут привести к неожиданным результатам. Станция, задуманная как способ улучшения транспортной доступности, оказалась оторвана от тех, для кого она была построена.