Почему у пеларгонии бутоны отсыхают, не раскрывшись: у нее на это 7 причин — как исправить

Цветовод перечислил, почему герань не цветет

Появление у любимых растений новых бутонов - радость для цветовода. Но бывает и так, что, например, пеларгония выпускает цветонос с бутонами, но они не раскрываются и засыхают. Автор канала «Волшебная герань» разобралась в проблеме и перечислила главные причины.

1. Недостаток фосфора

Фосфор — обязательный элемент для роста и цветения. Его нехватка чаще всего приводит к тому, что бутоны засыхают, так и не раскрывшись.

2. Дефицит бора

Недостаток бора тоже может вызывать усыхание бутонов. Поможет внекорневая подкормка:

разведите 1 г борной кислоты в 1 литре воды и опрыскайте растение по листу.

3.Нехватка калия

Пеларгонию нужно регулярно подкармливать комплексными удобрениями с повышенным содержанием калия. Особенно важно это делать ранней весной, когда растение готовится к цветению.

4. Неправильный полив

Чрезмерный полив, как и недостаточный, вызывают проблемы с корневой системой и как результат - отмирание бутонов. Поливать цветок стоит только при пересыхании верхнего слоя земли.

5. Стресс

Резкая смена погодных условий, температуры, влажности или освещения заставляет герань адаптироваться. В этот период она может сбросить бутоны. Помогите растению: опрыскайте его по листу Эпином или Цирконом по инструкции к препаратам — это ускорит акклиматизацию.

6. Недостаток света

Освещение — важнейшее условие для закладки и раскрытия бутонов. На солнце, в открытом грунте герань цветет пышно и долго — до самых холодов.

7. Особенность сорта

Некоторые сорта зацветают не сразу. Например, розебудные пеларгонии сначала наращивают пышную зелень и только на второй год радуют цветением. Отдельные сорта отличаются "капризностью". Например, PAC Viva Rosita не торопится выпускать свои роскошные алые розы, да к тому же отсушивает бутоны.

Даже внимательный уход не гарантирует, что пеларгония быстро порадует цветами. Придется повозиться. Но, по опыту цветоводов, чаще всего проблема решается корректировкой полива, подкормкой или добавлением света.

