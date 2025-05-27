Коты-невидимки Эрмитажа: где скрываются знаменитые охранники культурного наследия и почему их не пускают в Георгиевский зал

Как попасть в подвалы Эрмитажа, протяженностью 20 км, и познакомиться с жизнью пушистых хранителей музея?

Залы Эрмитажа — сокровищница мирового искусства — манят посетителей со всего света. Но мало кто знает, что за сохранностью шедевров, помимо музейных работников, следят еще и невидимые стражи — эрмитажные коты.

Эти пушистые герои ведут свою секретную жизнь, оберегая культурное наследие от вездесущих крыс и мышей.

«Мяу» специального назначения: хранители дворца

На сайте Государственного Эрмитажа можно найти любопытную информацию о жизни этих необычных сотрудников. Именно там раскрывается секрет, почему знаменитых котов не встретишь в парадных залах музея.

«Знаменитые эрмитажные коты, дай им волю, могли бы без пиетета свернуться клубочком на троне в Георгиевском зале или поточить когти о старинные гобелены», — объясняют представители музея.

Поэтому, с котами — уговор: их рабочее место — дворы и подвалы Эрмитажа протяженностью 20 км.

Эти коты — настоящая невидимая гвардия, охраняющая наше культурное наследие. Нештатные сотрудники Государственного Эрмитажа, неусыпно следящие за тем, чтобы Зимний Дворец не оккупировали полчища крыс. Их работа — сложна и важна, ведь грызуны — серьезная угроза для музейных экспонатов, особенно для тканей, дерева и бумаги.

Кошачья династия: от Петра I до наших дней

История эрмитажных котов насчитывает не одно столетие. По легенде, первого кота сюда привез сам Петр I, который оценил их охотничьи способности. Позже Елизавета Петровна даже издала «Указ о высылке ко двору котов» из Казани — города, славившегося своими ловкими кошачьими. Статус «охранников картинных галерей» им пожаловала Екатерина II, которая понимала важность их работы.

Годы блокады стали единственными, когда Эрмитаж остался без своих усатых хранителей. В тяжелые военные годы, когда продовольствия не хватало даже для людей, котам было не выжить. После войны котов в город завозили целыми вагонами, и часть из них отправилась на службу в Зимний.

С тех пор эрмитажные коты денно и нощно оберегают сокровища нации, став одной из любимых городских легенд.

День эрмитажного кота: праздник для всех любителей

Хотя увидеть эрмитажных котов в залах музея практически невозможно, у посетителей есть шанс познакомиться с ними поближе. Каждый год в конце мая в Эрмитаже отмечается День эрмитажного кота — настоящий праздник для всех любителей этих пушистых хранителей. В этот день можно посетить специальную экскурсию по подвалам музея, где обитают коты, узнать больше об их жизни и даже поучаствовать в различных мероприятиях, посвященных этим замечательным животным.

Забрать домой кота из Эрмитажа? Шанс есть!

Музей не нуждается в таком большом четырехлапом войске — и это открывает возможность для многих любящих семей обзавестись пушистым другом. На сайте Эрмитажа регулярно появляются анкеты с фотографиями котов, ищущих новый дом.

«Ищем семью. И мы даем им шанс обрести настоящий Дом, найти своего Человека!», — гласит объявление.

Однако, стоит помнить, что выбор владельца — очень серьезный процесс. Музей тщательно отбирает тех, кто готов подарить коту заботу, любовь и достойные условия жизни. Чтобы забрать питомца, придется пройти собеседование и доказать свою готовность к ответственности.

Собаки в гостях: исключение из правил

Интересно, что в залы Эрмитажа, бывает, заходят собаки — правда, только в особых случаях. Обычно это происходит в рамках специальных мероприятий или съемок. Но котам вход в парадные залы строго воспрещен — ведь их задача — сохранять порядок в подвалах и дворах, где они чувствуют себя как дома.