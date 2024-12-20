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21 декабря: традиции и советы на день зимнего солнцестояния

20 декабря 2024 13:01
Почему в Петербурге нельзя отказывать в милостыне 21 декабря: есть особая примета
21 декабря: традиции и советы на день зимнего солнцестояния
Фото Городовой.ру

Наши предки свято верили в приметы и не нарушали запретов.

С древних времен 21 декабря считался особенным днем, когда обновляются природные циклы. Наши предки славили солнце — Коляду, разжигая костры и пекли круглые пироги, символизировавшие светило.

После принятия христианства эти обряды трансформировались в веселые колядки, сопровождаемые песнями и угощениями. В Древнем Риме в это время отмечали сатурналии — праздник урожая, где хозяева угощали рабов как равных. Современные корпоративы будто продолжают эту традицию.

Приметы дня связаны с погодой: солнечный день предвещает позднюю весну, иней на деревьях — богатый урожай, морозная и тихая погода обещает мягкую снежную зиму. Люди верили, что желания, написанные на бумаге и сожженные в день солнцестояния, обязательно исполнятся. Для привлечения удачи оставляли стакан воды на утро, а для именинников этого дня рекомендовали носить агат — камень, защищающий от сглаза.

21 декабря не стоит ссориться, пить алкоголь и жадничать. А в Петербурге верят, что Николай Угодник все еще ходит среди людей в образе бедняка, поэтому важно подавать милостыню. Также к этому дню следовало навести порядок в доме, чтобы новый год начался с чистоты и гармонии.

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Автор:
Максакова Яна
Общество Приметы
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