Почему в Петербурге окна первых этажей «засыпаны»: так уходит ли город под землю, или нет

Многие дома в Санкт-Петербурге имеют окна первых этажей, частично или полностью находящиеся под землей. Это породило множество мифов, в том числе об «утопленных» городах, раскопанных Петром I. Однако реальность более прозаична — особенности строительства и изменения уровня земли объясняют этот феномен.
1. Особенности строительства на слабых грунтах
Санкт-Петербург построен на болотистой местности с неустойчивыми грунтами. Чтобы обеспечить прочность зданий, при строительстве часто углубляли фундаменты. Это привело к появлению цокольных этажей, которые использовали как подвалы или жилые помещения для бедных слоев населения.
- Цокольные этажи: такие помещения нередко делались жилыми, хотя их высота обычно была невелика — около 2,5 метров.
- Гидроизоляция и устойчивость: углубление защищало здания от морозного пучения грунта, который мог повредить фундамент.
2. Изменение уровня земли
Со временем уровень земли в Петербурге неоднократно поднимался из-за разных факторов:
- Поднятие набережных: после наводнений, таких как в 1924 году, в прибрежных районах делали насыпи. Это привело к тому, что окна первых этажей оказались ближе к земле или даже ниже её уровня.
- Культурный слой: за столетия город «рос» вверх из-за слоев строительного мусора, асфальта и новых дорожных покрытий. Например, во многих местах под тротуарами можно увидеть булыжную мостовую, скрытую под слоями асфальта.
- Реконструкция дорог: дороги в центре города неоднократно выравнивали и поднимали для улучшения дренажа и отвода воды.
3. Приспособление первых этажей
Цокольные этажи часто использовали для различных нужд:
- Жилье для бедных: подвалы и цоколи сдавались рабочим и прислуге. Такие упоминания можно найти в произведениях классиков, например, у Писемского и Салтыкова-Щедрина.
- Складские помещения: здесь хранились продукты, инвентарь и топливо для отопления.
4. Освещение подземных этажей
Чтобы обеспечить свет в подземные помещения, применяли разные технологии:
- Призматические стекла: в мостовых устанавливали специальные иллюминаторы, которые направляли дневной свет в подземные этажи.
- Приямки: перед окнами цокольных этажей оставляли углубления, огражденные решетками, что позволяло проникать свету.
5. Осадка зданий
Из-за слабых грунтов здания в центре Петербурга продолжают оседать. Скорость осадки может достигать 2 мм в год, особенно на набережных. Это приводит к тому, что дома становятся «глубже», а окна первых этажей опускаются ниже уровня земли.
Итог
Окна первых этажей, частично или полностью находящиеся под землей, — результат совокупности факторов:
- Особенности строительства на слабых грунтах.
- Постепенное поднятие уровня земли из-за насыпей и культурного слоя.
- Адаптация первых этажей для практического использования.
- Естественная осадка зданий.
Это не результат «раскопок древнего города», а вполне объяснимое явление, связанное с историей строительства и развития Петербурга.