Почему в Петербурге окна первых этажей «засыпаны»: так уходит ли город под землю, или нет

Есть несколько мнений на этот счет.

Многие дома в Санкт-Петербурге имеют окна первых этажей, частично или полностью находящиеся под землей. Это породило множество мифов, в том числе об «утопленных» городах, раскопанных Петром I. Однако реальность более прозаична — особенности строительства и изменения уровня земли объясняют этот феномен.

1. Особенности строительства на слабых грунтах

Санкт-Петербург построен на болотистой местности с неустойчивыми грунтами. Чтобы обеспечить прочность зданий, при строительстве часто углубляли фундаменты. Это привело к появлению цокольных этажей, которые использовали как подвалы или жилые помещения для бедных слоев населения.

Цокольные этажи : такие помещения нередко делались жилыми, хотя их высота обычно была невелика — около 2,5 метров.

: такие помещения нередко делались жилыми, хотя их высота обычно была невелика — около 2,5 метров. Гидроизоляция и устойчивость: углубление защищало здания от морозного пучения грунта, который мог повредить фундамент.

2. Изменение уровня земли

Со временем уровень земли в Петербурге неоднократно поднимался из-за разных факторов:

Поднятие набережных : после наводнений, таких как в 1924 году, в прибрежных районах делали насыпи. Это привело к тому, что окна первых этажей оказались ближе к земле или даже ниже её уровня.

: после наводнений, таких как в 1924 году, в прибрежных районах делали насыпи. Это привело к тому, что окна первых этажей оказались ближе к земле или даже ниже её уровня. Культурный слой : за столетия город «рос» вверх из-за слоев строительного мусора, асфальта и новых дорожных покрытий. Например, во многих местах под тротуарами можно увидеть булыжную мостовую, скрытую под слоями асфальта.

: за столетия город «рос» вверх из-за слоев строительного мусора, асфальта и новых дорожных покрытий. Например, во многих местах под тротуарами можно увидеть булыжную мостовую, скрытую под слоями асфальта. Реконструкция дорог: дороги в центре города неоднократно выравнивали и поднимали для улучшения дренажа и отвода воды.

3. Приспособление первых этажей

Цокольные этажи часто использовали для различных нужд:

Жилье для бедных : подвалы и цоколи сдавались рабочим и прислуге. Такие упоминания можно найти в произведениях классиков, например, у Писемского и Салтыкова-Щедрина.

: подвалы и цоколи сдавались рабочим и прислуге. Такие упоминания можно найти в произведениях классиков, например, у Писемского и Салтыкова-Щедрина. Складские помещения: здесь хранились продукты, инвентарь и топливо для отопления.

4. Освещение подземных этажей

Чтобы обеспечить свет в подземные помещения, применяли разные технологии:

Призматические стекла : в мостовых устанавливали специальные иллюминаторы, которые направляли дневной свет в подземные этажи.

: в мостовых устанавливали специальные иллюминаторы, которые направляли дневной свет в подземные этажи. Приямки: перед окнами цокольных этажей оставляли углубления, огражденные решетками, что позволяло проникать свету.

5. Осадка зданий

Из-за слабых грунтов здания в центре Петербурга продолжают оседать. Скорость осадки может достигать 2 мм в год, особенно на набережных. Это приводит к тому, что дома становятся «глубже», а окна первых этажей опускаются ниже уровня земли.

Итог

Окна первых этажей, частично или полностью находящиеся под землей, — результат совокупности факторов:

Особенности строительства на слабых грунтах. Постепенное поднятие уровня земли из-за насыпей и культурного слоя. Адаптация первых этажей для практического использования. Естественная осадка зданий.

Это не результат «раскопок древнего города», а вполне объяснимое явление, связанное с историей строительства и развития Петербурга.