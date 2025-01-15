Что ждет цены на электронику в Петербурге в 2025 году?

В 2024 году петербуржцы с прискорбием отмечали стремительный рост цен на технику. Но это не стало неожиданностью: экономические потрясения повлияли на рынок, и производители вынуждены адаптироваться к новым условиям. В 2025 году цены вырастут еще больше.

По словам владельца и главного аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, тенденция роста цен продолжится и в 2025 году.

«Цены будут повышаться достаточно сильно, рывками. Мы увидим рост в среднем на 20-25%», — рассказал эксперт.

Также аналитик отметил, что в 2025 году просядет весь рынок электроники.

«Самый оптимистичный сценарий: просядет на 5-7% в штуках, в днях даже подрастет. Пессимистичный: просядет на 20-25%. Но тогда это значит, что в деньгах средняя цена на товар вырастет где-то на треть — на 30-35%», — пояснил Муртазин.

В условиях постоянного роста цен особенно важно подходить к покупкам с умом — следить за акциями и распродажами. Например, планировать покупку сезонных товаров заранее: кондиционеры и вентиляторы стоит покупать весной, а не в разгар лета, пишет источник.