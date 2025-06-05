Подальше от школ, метро и больниц: куда переедут торговцы с тележками в Петербурге

В Санкт-Петербурге с 1 июля планируют запретить разносную торговлю в самых популярных у горожан местах — у метро, возле школ и больниц и на остановках.

В общем, там, где мы привыкли видеть бабушек с тележками. Городские власти объясняют это заботой о безопасности и порядке, но за этим решением стоит целая история, которая особенно ярко проявилась на Невском проспекте.

Как разносная торговля захватила центр города

После того как с Невского проспекта убрали летние веранды, лотки с сувенирами и мороженым, улица не осталась пустой. Наоборот, здесь появился новый тренд: бабушки с тележками и сумками, которые продают цветы, игрушки-свистульки, дождевики и даже овощи.

Их можно встретить не только на Невском, но и вдоль канала Грибоедова, у метро «Площадь Восстания», на Лиговском проспекте и других оживленных точках города.

Почему разносная торговля так популярна и легальна

Главная причина популярности — юридическая лазейка. По федеральному закону «О торговле», разносная торговля — это самостоятельный вид бизнеса, при котором продавец может реализовывать товары прямо на улице, без стационарных или нестационарных торговых точек. Для этого не нужно получать специальное разрешение от городских властей.

Конституционный суд в 2018 году подтвердил: разносная торговля разрешена даже в местах, которые не включены в городскую схему размещения торговых точек. Поэтому попытки чиновников прогнать бабушек с Невского часто оказываются безрезультатными — у продавцов все «в порядке с бумагами».

Кто на самом деле стоит за уличной торговлей?

Не все бабушки действительно работают на себя. Некоторые признались журналистам, что занимаются бизнесом самостоятельно, но многие сотрудничают с работодателями: им предоставляют товар, документы и даже «место» и забирают до 80% выручки, оставляя торговцу 20%. Тем не менее даже небольшая часть от продажи на оживленных улицах может приносить приличную сумму.

Что хотят изменить?

В последние годы разносная торговля стала настолько массовой, что мешает пешеходам, создает толпы, а также вызывает жалобы на качество продуктов. Кроме того, город обязан соблюдать федеральные требования по безопасности, особенно вблизи метро, школ, больниц и других важных объектов, сообщает КП-Петербург.

Планируется, что с 1 июля 2025 года разносная торговля будет запрещена:

В радиусе 100 метров от метро; В радиусе 50 метров от школ, детсадов, вузов, больниц, В радиусе 50 метров от остановок, подземных переходов.

Контролировать исполнение новых правил поручено вице-губернатору, а карта зон запрета появится до конца июня.