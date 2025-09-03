Без пробок: когда Мурино получит доступ к петербургскому метро

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил построить подземный переход к станции метро «Девяткино» под новой трассой на Авиаторов Балтики.
"Переход будет построен по технологии метростроя, что позволит не останавливать движение транспорта и напрямую связать тоннель с вестибюлем станции", — сообщила пресс-служба администрации региона.
Сроки строительства
Строительство начнется в 2026 году и планируется завершить весной 2027 года.
Разгрузка Мурино
Открытие первого участка дороги от кольцевого пересечения до Петровского бульвара уже обеспечивает выезд на Бульвар Менделеева и помогает разгрузить центр Мурино, где ранее наблюдались серьезные пробки.