Городовой / Город / Без пробок: когда Мурино получит доступ к петербургскому метро
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

Без пробок: когда Мурино получит доступ к петербургскому метро

Опубликовано: 3 сентября 2025 17:01
Подземный переход
Без пробок: когда Мурино получит доступ к петербургскому метро
globallookpress/ Konstantin Kokoshkin

В Мурино приступили к реализации крупного инфраструктурного проекта: планируется строительство подземного перехода, который напрямую свяжет город с метростанцией «Девяткино».

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил построить подземный переход к станции метро «Девяткино» под новой трассой на Авиаторов Балтики.

"Переход будет построен по технологии метростроя, что позволит не останавливать движение транспорта и напрямую связать тоннель с вестибюлем станции", — сообщила пресс-служба администрации региона.

Сроки строительства

Строительство начнется в 2026 году и планируется завершить весной 2027 года.

Разгрузка Мурино

Открытие первого участка дороги от кольцевого пересечения до Петровского бульвара уже обеспечивает выезд на Бульвар Менделеева и помогает разгрузить центр Мурино, где ранее наблюдались серьезные пробки.

Автор:
Ксения Пронина
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿 1
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».