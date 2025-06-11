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Целый город в 18 вагонах: «Аврора» впишет себя в Книгу рекордов России

Опубликовано: 11 июня 2025 19:33
поезд Аврора, рекорд
Целый город в 18 вагонах: «Аврора» впишет себя в Книгу рекордов России
Городовой ру

Рекорд будет зафиксирован в категории «Регулярный поезд с самым большим количеством пассажирских мест».

Скоростной двухэтажный поезд «Аврора», курсирующий между Москвой и Санкт-Петербургом, готовится войти в историю. Он отправился в рейс с рекордным количеством пассажиров и будет внесен в Книгу рекордов России.

Это — значимое событие для «Российских железных дорог» (РЖД) и еще один шаг к совершенствованию пассажирских перевозок.

Рекордный состав: 18 вагонов и 1504 пассажира

«В среду, 11 июня, с Ленинградского вокзала Москвы скоростной двухэтажный поезд №744 «Аврора» отправится в Санкт-Петербург с 18-ю вагонами в составе, в которых будет перевезено 1 504 пассажира. Таким образом «Аврора» войдет в Книгу рекордов России», — сообщили ТАСС в пресс-службе «Российских железных дорог» (РЖД).

Это практически маленький город на рельсах, размещенный в 18 вагонах.

Категория рекорда: самый вместительный регулярный поезд

Рекорд будет зафиксирован в категории «Регулярный поезд с самым большим количеством пассажирских мест». Это подчеркивает не только вместительность поезда, но и его роль в обеспечении комфортных и безопасных перевозок пассажиров на одном из самых востребованных направлений в России.

Вручение диплома о регистрации рекорда пройдет в торжественной обстановке. В церемонии примут участие представители руководства ОАО «Российские железные дороги» и АО «Федеральная пассажирская компания».

Преимущества двухэтажных поездов: комфорт и вместимость

Двухэтажные поезда, к которым относится «Аврора», обладают рядом преимуществ по сравнению с одноэтажными составами:

  • Увеличенная вместимость. Двухэтажные вагоны позволяют значительно увеличить количество пассажирских мест, что особенно актуально на популярных направлениях, таких как Москва – Санкт-Петербург.
  • Эффективное использование пространства. Двухэтажная компоновка позволяет более эффективно использовать внутреннее пространство вагона, создавая комфортные условия для пассажиров.
  • Современный дизайн и удобства. Двухэтажные поезда, как правило, оснащены современным оборудованием, системой кондиционирования воздуха, розетками для зарядки гаджетов и другими удобствами.
  • Экономичность. Использование двухэтажных поездов позволяет снизить затраты на перевозку пассажиров за счет увеличения вместимости.

«Аврора»: поезд, который выбирают пассажиры

Поезд «Аврора» завоевал популярность у пассажиров благодаря своей скорости, комфорту и удобному расписанию. Он позволяет быстро и комфортно добраться из Москвы в Санкт-Петербург и обратно, избегая долгих пробок и утомительных перелетов.

Поезд — отличная альтернатива другим видам транспорта.

Внесение «Авроры» в Книгу рекордов России – это еще один шаг к развитию железнодорожных перевозок в России. РЖД постоянно совершенствует свои поезда и маршруты, внедряет новые технологии и повышает уровень сервиса.

Достижения «Российских железных дорог»

Достижение «Авроры» – это повод для гордости всей железнодорожной отрасли. Рекордный рейс подтверждает высокий уровень профессионализма сотрудников РЖД и их стремление к улучшению качества пассажирских перевозок.

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Автор:
Ксения Пронина
Общество
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