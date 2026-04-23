Пока жарится шашлык: Готовлю сочные котлеты на мангале - отборная вкусняшка за 20 минут

Сезон приготовления шашлыка наступил, люди отправляются на дачу, чтобы приготовить вкусные блюда на мангале.
Чтобы вам и вашим гостям не пришлось голодать, пока готовится мясо, можно быстро сделать вкусные котлетки, готовы будут всего за 20 минут. Совет по приготовлению дали на канале "Простые рецепты".
Для приготовления берите:
- 800 г филе куриных бёдрышек;
- 1 луковицу;
- 100 г сыра;
- 1 помидор;
- пучок свежей зелени;
- 2 зубчика чеснока;
- 1 яйцо;
- 3 ст. л. муки или крахмала.
Приготовление вкусных котлет на мангале
- Куриное филе нарезаем мелко, добавляем специи и соль, перемешиваем.
- Лук режем мелко, отправляем к куриному мясу.
- Измельчаем помидор, вместе с выделившимся соком выкладываем к остальным ингредиентам.
- Зелень и чеснок мелко режем, также отправляем в фарш, сыр трём крупно.
- Добавляем яйцо и муку, замешиваем, добиваясь однородности массы.
- Для приготовления подготовим несколько длинных полосок фольги и такое же количество шампуров.
- На фольгу кладём шампур, поверх него выкладываем сформированные котлетки, затем фольгу заворачиваем, чтобы котлеты были внутри фольги и оказались прижаты к шампуру плотно.
- Заготовки отправляем на мангал, жарим, периодически переворачивая.
Вкусные ароматные котлеты будут готовы буквально за 20 минут, подать их гостям можно прямо на шампурах, отдельно поставить свежий овощной салат.
До приготовления мяса вы не будете сидеть голодными, перекусите шикарными котлетками с ароматом дымка, очень вкусно!
