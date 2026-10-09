Пока ждешь автобус: 4 остановки в Петербурге научились показывать расписание и делиться зарядкой

Не просто зарядка, а умный помощник
На остановках начали ставить специальные станции сервиса «Бери заряд». Выглядят они аккуратно и отлично вписываются в стиль Петербурга.
На них нет навязчивой рекламы, зато есть огромный плюс для пассажиров — совмещение двух полезных функций.
Во-первых, на экране можно посмотреть карту маршрутов и узнавать, когда приедет транспорт. Во-вторых, прямо здесь можно взять в аренду пауэрбанк, рассказали в пресс-службе Комитета по транспорту Петербурга.
Приятный бонус
Главная фишка теста — специальный тариф. Первые два часа пользования зарядкой будут абсолютно бесплатными.
Чтобы взять пауэрбанк, нужен только смартфон с приложением сервиса. Сканируете QR-код на станции, забираете батарейку и спокойно едете по своим делам.
Самое удобное: вернуть пауэрбанк можно не обязательно на ту же остановку, а в любой другой автомат этой сети по всему городу.
Где уже можно протестировать?
Пока станции работают в тестовом режиме на четырех остановках в центре города:
- Суворовский проспект, 16/13
- Суворовский проспект, 56
- Улица Кирочная, 30
- Лиговский проспект, 71
Зачем это городу?
Эксперимент продлится минимум месяц. За это время специалисты посмотрят, пользуются ли люди новой услугой и удобна ли она.
Для города это отличная сделка. Петербург получает современное информирование пассажиров, а бюджет не тратит на это ни копейки — все расходы берет на себя компания-партнер.
Если опыт окажется успешным, такие «умные» остановки появятся и в других районах.
Ранее «Городовой» рассказывал, что в Петербурге взялись за водителей автобусов.