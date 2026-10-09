Пока ждешь автобус: 4 остановки в Петербурге научились показывать расписание и делиться зарядкой

В Санкт-Петербурге на улицах города появились новые остановки, которые не только покажут расписание, но и подзарядят ваш смартфон.

Не просто зарядка, а умный помощник

На остановках начали ставить специальные станции сервиса «Бери заряд». Выглядят они аккуратно и отлично вписываются в стиль Петербурга.

На них нет навязчивой рекламы, зато есть огромный плюс для пассажиров — совмещение двух полезных функций.

Во-первых, на экране можно посмотреть карту маршрутов и узнавать, когда приедет транспорт. Во-вторых, прямо здесь можно взять в аренду пауэрбанк, рассказали в пресс-службе Комитета по транспорту Петербурга.

Приятный бонус

Главная фишка теста — специальный тариф. Первые два часа пользования зарядкой будут абсолютно бесплатными.

Чтобы взять пауэрбанк, нужен только смартфон с приложением сервиса. Сканируете QR-код на станции, забираете батарейку и спокойно едете по своим делам.

Самое удобное: вернуть пауэрбанк можно не обязательно на ту же остановку, а в любой другой автомат этой сети по всему городу.

Где уже можно протестировать?

Пока станции работают в тестовом режиме на четырех остановках в центре города:

Суворовский проспект, 16/13

Суворовский проспект, 56

Улица Кирочная, 30

Лиговский проспект, 71

Зачем это городу?

Эксперимент продлится минимум месяц. За это время специалисты посмотрят, пользуются ли люди новой услугой и удобна ли она.

Для города это отличная сделка. Петербург получает современное информирование пассажиров, а бюджет не тратит на это ни копейки — все расходы берет на себя компания-партнер.

Если опыт окажется успешным, такие «умные» остановки появятся и в других районах.

Ранее «Городовой» рассказывал, что в Петербурге взялись за водителей автобусов.