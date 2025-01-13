Российских полицейских могут пересадить на велосипеды и скутеры

А кто еще догонит курьеров?

В России обсуждают возможность создания велополиции для борьбы с нарушителями правил дорожного движения среди курьеров. С инициативой пересадить сотрудников правоохранительных органов на скутеры и электровелосипеды выступил депутат муниципального образования Санкт-Петербурга «Поселок Шушары» Михаил Ветров. Причина — курьеры.

В последние годы сервисы доставки еды и продуктов стали невероятно популярны. Но вместе с ростом спроса на услуги курьеров увеличилось и количество нарушений ПДД, совершаемых ими. Михаил Ветров в беседе с RT отметил, что в условиях перегруженности улиц скутеры курьеров маневрируют по дворам, игнорируют дорожные знаки и создают опасные ситуации.

Депутат подчеркнул, что у нынешних дорожных полицейских нет технических возможностей для преследования таких нарушителей: обычный патрульный автомобиль не способен оперативно догнать курьера на скутере.

Ветров предложил создать отдельные подразделения полиции, вооруженные скутерами и электровелосипедами. По его мнению, это позволит эффективно ловить курьеров-нарушителей.

«Данная мера станет адекватным ответом на сложившиеся реалии на улицах российских городов», — говорится в документе, направленном в МВД.

Вопрос о внедрении такой инициативы планирует рассмотреть глава МВД РФ Владимир Колокольцев, пишет источник.