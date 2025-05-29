Пользы ноль, калорий масса? Крабовые палочки: из чего делают и можно ли считать их полезными

Крабовые палочки давно стали привычным продуктом на нашем столе. Они недорогие, удобны в приготовлении и подходят для салатов, закусок и перекусов. Но что же на самом деле скрывается под красно-белой оболочкой и как отличить качественный продукт от суррогата?

Что внутри крабовых палочек

Несмотря на название, мяса краба в составе нет. Главный ингредиент — сурими, это перемолотое филе белой океанической рыбы (обычно минтай или хек).

Чтобы масса держала форму, в неё добавляют крахмал, растительное масло, белки (яичный или соевый), соль и ароматизаторы. Цвет оболочке придают натуральные или искусственные красители, чаще всего паприка или кармин.

Качество бывает разным

Хорошие палочки содержат не менее 50% сурими. У них плотная текстура и вкус, близкий к настоящему крабовому мясу.

В дешёвых вариантах доля рыбы значительно ниже, их часто делают почти полностью из крахмала и ароматизаторов. Такие палочки рыхлые, водянистые и не слишком питательны.

Как выбрать и хранить

При покупке обращайте внимание на состав: чем короче список, тем лучше. Хороший продукт не должен быть липким или слишком влажным, а красная полоска — не ярко-кислотной. В холодильнике палочки хранятся до 30 дней, а после вскрытия упаковки — не больше суток. Замороженные можно держать до полугода.

Есть ли польза?

Крабовые палочки содержат немного белка, витамины группы В, йод и омега-3, но всё это — в скромных количествах. Они низкокалорийны (80–100 ккал на 100 г), что делает их популярными в диетах.

Однако из-за высокого содержания соли, усилителей вкуса и добавок злоупотреблять ими не стоит. Особенно осторожно следует быть людям с аллергией или заболеваниями почек.

Как использовать

Палочки уже готовы к употреблению: их можно добавлять в салаты, роллы, начинки для блинов или пиццы. В Японии и Китае их используют в супах и рагу, а в Европе — в пастах и лёгких закусках. Но вне зависимости от рецепта — всё зависит от качества самого продукта.